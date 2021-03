Ryan Reynolds partage un aperçu du projet Adam de Netflix alors que le tournage se termine

Ryan Reynolds s’est tourné vers les médias sociaux pour célébrer le tournage final sur Netflix Le projet Adam. L’acteur a partagé une multitude d’images des coulisses, tout en rappelant à tout le monde dans la légende suivante que le film verra plusieurs personnages de bandes dessinées s’unir pour cette aventure de voyage dans le temps.

« Gamora, Elektra, The Hulk, Deadpool et le gamin qui finira par jouer à Deadpool quand je ramperai dans une boîte et me transformerai en squelette. Si #TheAdamProject est une fraction aussi belle, drôle et sauvage que de tourner, alors je Je suppose que nous avons vraiment réussi quelque chose. Merci @netflix @skydance et mon âme soeur spirituelle et cinématographique @slevydirect – Aussi, un câlin persistant et inconfortablement indulgent à ma belle ville natale de #Vancouver. Et en particulier, toute l’équipe de #TheAdamProject qui a apporté le navire au port quatre jours plus tôt que prévu! «

Le projet Adam se concentre sur la version plus jeune du personnage de Reynolds, Adam Reed, âgé de 13 ans, alors qu’il continue de pleurer la mort soudaine de son père un an plus tôt. Une nuit, Adam entre dans son garage pour trouver un pilote blessé qui s’y cache, un pilote qui semble étrangement familier. Ce pilote mystérieux, joué par Dead Pool La star Ryan Reynolds, se révèle être l’ancienne version de lui-même du futur, où le voyage dans le temps en est à ses balbutiements. Il a tout risqué pour revenir dans le temps dans une mission secrète et ensemble, ils doivent se lancer dans une aventure dans le passé pour retrouver leur père, remettre les choses en ordre et sauver le monde.

Aux côtés de Ryan Reynolds et le nouveau venu Walker Scobell, qui joueront tous les deux les deux versions différentes du personnage central, Le projet Adam comporte également Les Vengeurs star et Incredible Hulk, Mark Ruffalo, en tant que père physicien du personnage principal, un homme qui revêt une grande importance pour l’avenir. Le projet Adam met également en vedette le compagnon MCU de Ruffalo, gardiens de la Galaxie la star Zoe Saldana, qui jouera la femme pilote de chasse de Reynolds, et Electra la star Jennifer Garner, qui sera également la mère d’Adam à l’âge de 13 ans. Catherine Keener, à qui vous auriez tort de penser que le thème de la bande dessinée / super-héros est détruit alors qu’elle jouait dans 2018’s Les Indestructibles 2, jouera le méchant de la pièce.

Ruffalo lui-même a commenté le message original de Reynolds, laissant un message sain concernant sa merveilleuse expérience de réalisation du projet, quelque chose qui ne manquera pas de bien se traduire à l’écran. « C’était génial de jouer ton père mais je t’aime comme un frère », répondit Ruffalo. « J’ai passé un très bon moment. Merci Ryan, @slevydirect, @ jennifer.garner, Cathrine et le petit @ walker.scobell pour un si bon film. »

Malgré le talent impliqué, le scénariste Jonathan Tropper a récemment révélé que Le projet Adam est loin d’être le voyage dans le temps plein d’action auquel beaucoup s’attendent et est plutôt une aventure familiale. « Pour moi, le temps [travel] n’était qu’un appareil « , a-t-il déclaré. » Le film n’est pas un film de voyage dans le temps de science-fiction hardcore. C’est un film sur les gens. «

Reynolds passe un si bon moment à travailler sur Le projet Adam de bon augure pour l’avenir de l’acteur avec Netflix, qui jouera également aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Gadot dans le thriller d’action à gros budget Avis rouge. Le projet Adam n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait tomber sur Netflix dans le courant de 2021. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Ryan Reynolds.

