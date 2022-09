De quoi le roi Viserys est-il malade dans « House of the Dragon »

De quelle maladie le roi Viserys I souffre-t-il ? Dans le premier épisode de « House of the Dragon », série HBO Max, le souverain des Sept Royaumes se révèle avoir une blessure au dos qui refuse de cicatriser, malgré les traitements appliqués. En fait, les plaies se multiplient avec le temps.

Pour Le quatrième chapitre de la préquelle de « Game of Thrones »Viserys Targaryen a perdu deux doigts et ses blessures se sont propagées dans tout son corps et annoncent la mort inéluctable du roi de Westeros.

Au départ, certains fans ont suggéré qu’il pourrait s’agir de psoriasis gris, la maladie mythique apparue dans la série basée sur la saga « A Song of Ice and Fire » de George RR Martin et qui transforme la peau en pierre. Cependant, cette théorie a été écartée.

Viserys est coupé du trône de fer après avoir affronté son frère Daemon dans le premier épisode de « La maison du dragon » (Photo : HBO Max)

DE QUELLE MALADIE LE ROI VISERYS JE SOUFFRE DANS LA « MAISON DU DRAGON » ?

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Paddy Considinel’acteur qui interprète le roi Viserys I dans « Maison du Dragon”, a révélé quelle est la maladie dont souffre son personnage dans le nouveau Série HBO Max.

« En réalité, il souffre d’une forme de lèpre», a expliqué l’acteur anglais de 49 ans. « Son corps se détériore. Ses os aussi. Ce n’est pas vraiment vieux. Il est encore un jeune homme là-bas. Malheureusement, il a juste cette chose qui a envahi son corps. Cela devient une métaphore pour être roi et le stress et la tension que le pouvoir vous impose et ce que cela vous fait physiquement et mentalement.”.

Bien que l’origine de la maladie soit inconnue, elle est attribuée au poids de la décision des Sept Royaumes, en fait, dans le premier épisode de « Maison du Dragon”, Viserys I souffre d’une petite coupure au doigt alors qu’il est assis sur le trône de fer.

Ce dernier se produit également dans les livres de George Martin, mais cela se produit plusieurs années plus tard et au lieu du doigt, sa main est coupée jusqu’à l’os, marquant le début de la fin de son règne.

De quelle maladie souffre le roi Viserys dans « A Song of Ice and Fire » ? Bien qu’aucune explication de la maladie du roi ne soit offerte dans les romans originaux non plus, ils semblent être le résultat d’infections causées par les propres lames du trône de fer, et comme le suggère Screen Rant, c’est une métaphore de la façon dont le roi pacifique n’existe pas vraiment. Il est apte à gouverner Westeros.