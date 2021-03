Mortal Kombat Star Lewis Tan partage un aperçu du nouveau personnage controversé Cole Young

Les fans étaient très enthousiastes à l’idée de voir la première bande-annonce du Combat mortel redémarrer le film sorti il ​​y a quelques jours. Alors que les scènes de combat sanglantes et les hochements de tête aux morts infâmes de la série de jeux ont suscité des éloges, il y avait aussi une confusion sur le rôle central de Cole Young, un combattant MMA de la Terre, joué par Lewis Tan, qui est un personnage qui n’est jamais apparu dans la franchise avant. Dans une interview avec Nerdist, Tan a expliqué que Cole fournit un fondement émotionnel au récit du film.

« [Cole is] un personnage cool parce qu’il est un point d’entrée ancré dans l’histoire. Il n’a pas de chance, c’est un père, c’est un mari. Mais c’est un homme qui a raté son opportunité et son temps. Et je pense que c’est un personnage vraiment intéressant à jouer. C’est donc de là qu’il vient. C’est un artiste martial et il est très capable, mais il n’a tout simplement jamais eu sa chance. Et c’est là qu’il commence. Et ainsi il est devenu intimement lié au monde de Mortal Kombat. «

Quelques Combat mortel Les fans se sont opposés à l’idée d’un nouveau personnage à la tête du film, une partie traditionnellement remplie par Liu Kang, Johnny Cage ou l’un des autres combattants appartenant à la Terre que la série a créés au fil des ans. Tandis que Lewis Tan est conscient que Cole ne bénéficie pas d’une base de fans prête à l’emploi comme les autres combattants, il croit que son personnage, qui, contrairement aux autres, est un nouveau venu dans le monde de Combat mortel, offrira une perspective précieuse aux nouveaux publics qui n’ont jamais joué aux jeux ou vu les films ou dessins animés précédents.

« Mortal Kombat est intéressant parce que c’est un fantasme. Il y a beaucoup d’éléments fantastiques, mais mon personnage est une perspective vraiment solide tout au long de l’image, donc c’est agréable d’être impliqué dans ce monde fantastique mais de pouvoir jouer un point vraiment ancré. . Je pense que c’est une façon vraiment intéressante de montrer une nouvelle perspective au public qui ne connaît pas le jeu. C’est aussi bien de créer une expérience cinématographique qui va honorer le jeu et ce à quoi les gens sont habitués, mais aussi leur donner quelque chose de nouveau et de nouveau quand ils vont au cinéma et le regardent. C’est donc ce que j’aime dans le personnage. Mais c’est un personnage difficile à jouer car il y a beaucoup de pression parce qu’il n’y a pas de base de fans établie. «

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 16 avril. Cette nouvelle provient de Nerdist.

