Dragon Ball Super: Manga explique la différence entre Goku et Whis

Dans le scénario actuel de Dragon Ball Super Son-Goku et Vegeta devront bientôt faire face à cela le guerrier le plus puissant de l’univers s’opposer. Afin de survivre à ce combat en bon état, ils continuent bien sûr à s’entraîner. Par exemple, notre héros veut améliorer son ultra instinct, par lequel Whis lui donne de précieux conseils sur ce que son utilisation de ce formulaire de celui des anges.

Ce que signifie exactement Whis ici, nous voulons l’examiner avec vous ci-dessous. Mais Danger, nous n’allons pas faire ça tous les spoilers contourner!

Dragon Ball Super: la différence entre Goku et les anges expliquée

Déjà dans l’histoire précédente, l’arc autour Méchant Moro nous en avons appris plus sur la nature de l’ultra-instinctque Son-Goku a pu utiliser pour la première fois dans le tournoi de force. le Ange Merus lui a expliqué que l’ultra instinct est différent des formes super Saiyan calme intérieur et maîtrise de soi face à un choc émotionnel déchirant. Une leçon que notre personnage principal semble avoir intériorisé maintenant, après tout, il peut activer ce pouvoir à tout moment.

Selon Whis, ce serait toujours bien avant Son Goku, car comme il l’explique à son élève, il a encore une mauvaise compréhension de cette force. Pour notre héros, l’ultra-instinct n’est qu’une sorte de transformation qu’il doit d’abord activer. L’ange d’autre part sont toujours dans l’état ultra-instinct et c’est exactement ce qu’il faut faire La prochaine destination de Goku être dans « Dragon Ball Super »: Le utilisation permanente ce pouvoir dans sa forme normale.

Son Goku est frappé par le personnel de Whis / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Afin d’atteindre cet objectif, Son-Goku et Whis intensifient désormais leur entraînement ensemble. Nous voyons notre protagoniste comme lui le bâton de l’ange les yeux fermés évasif à plusieurs reprises. Puisque notre personnage principal et son mentor sourient finalement, Goku apparaît progrès décent en utilisant l’ultra instinct. Soit dit en passant, le moment où il devra essayer ses nouvelles compétences est susceptible d’être imminent, car Granolah attend déjà Goku et Vegeta.

Mis à part tous ces développements actuels, cela jette désormais également Des questions concernant la fin de Dragon Ball Z se posent. Nous sommes maintenant en l’an 780, donc seulement quatre ans avant la rencontre entre Goku et Oob dans le cadre du 28e tournoi majeur. Notre personnage principal aura-t-il perfectionné l’ultra-instinct au point de pouvoir l’utiliser en permanence? Peut-être qu’il a déjà cette force utilisé dans la lutte contre Oob? Il y a quelques années, Toyotaro, artiste de « Dragon Ball Super », a confirmé que nous à un moment donné atteindra la fin « DBZ » et éventuellement cela sera partiellement réécrit rétrospectivement.

Son Goku entraîne son ultra instinct / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

La possibilité que Son-Goku puisse utiliser parfaitement l’ultra-instinct sous sa forme normale en 784 ne semble pas entièrement exclue. Tout d’abord, bien sûr, nous savons que notre personnage principal est un génie du combat et peut faire d’énormes progrès en peu de temps. De plus, il prend le jeune Oob comme son élève développer ses pouvoirs. Son Goku n’instruirait probablement presque personne s’il était lui-même toujours dépendant de la formation (de Whis).

Maintenant ce sont naturels juste des spéculations de notre part, mais pour être honnête, cela ne semble pas improbable. Dans quelle mesure Son-Goku sera-t-il capable d’utiliser l’ultra-instinct dans la lutte contre Granolah et s’il l’a vraiment complètement à la fin de « Dragon Ball Z », le temps doit le dire. Le 72e chapitre « Dragon Ball Super » sortira le 20 mai sur MANGA Plus.