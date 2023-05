La bande-annonce et les affiches finales de Flash libèrent davantage le multivers DC

La dernière bande-annonce de Le flash offre un aperçu supplémentaire des mondes qui entrent en collision alors que l’univers DC libère son propre multivers de folie. Publiée officiellement avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube de DC, la séquence offre un aperçu détaillé du retour d’Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen et de la façon dont le Scarlet Speedster doit s’unir à un Batman âgé, joué à nouveau par Michael Keaton, afin de sauver, eh bien, tout. Découvrez la bande-annonce finale de Le flash dessous.





Les mondes se heurtent Le flash lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est de retour, menaçant d’anéantissement, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner. Autrement dit, à moins que Barry ne puisse faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver un Kryptonien emprisonné… mais pas celui qu’il recherche. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et retourner dans le futur qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sa vie. Mais le sacrifice ultime suffira-t-il à réinitialiser l’univers ? Parallèlement à la dernière bande-annonce, plusieurs nouvelles affiches pour The Flash ont également été dévoilées…

Réalisé par Andy Muschietti (le IL films, Maman), Le flash voit Ezra Miller reprendre son rôle de Barry Allen dans le tout premier long métrage autonome de DC Super Hero. Bien sûr, Barry ne sera pas totalement seul dans cette aventure, avec Le flash mettant en vedette la distribution d’ensemble qui comprend l’étoile montante Sasha Calle (Les jeunes et les agités) comme Supergirl, Michael Shannon (Train à grande vitesse, homme d’acier) comme Général Zod, Ben Affleck (Batman v Superman : L’aube de la justice) comme Bruce Wayne alias Batman, et Michael Keaton (Le retour de Batman) en tant que remplaçant Bruce Wayne alias Batman.

Le reste du casting comprend Ron Livingston (Loudermilk, la conjuration), Maribel Verdu (Elite, Y tu mamá también), Kiersey Clemons (Justice League de Zack Snyder, ma chérie) et Antje Traue (Roi des corbeaux, homme d’acier).

Le retour de Batman de Michael Keaton s’est avéré être une expérience émotionnelle

Le flash verra Michael Keaton reprendre le rôle de The Dark Knight après plus de 30 ans, et retomber dans la cape et le capot s’est avéré être une expérience émouvante pour l’acteur bien-aimé.

« Quand [Keaton] arrivé sur le plateau, la Batcave était déjà terminée et elle était allumée et tout. Il est resté comme ça [eyes wide] pendant un certain temps. Je ne voulais pas l’interrompre. Je voulais juste qu’il s’en rende compte. Le flash le réalisateur Andy Muschietti a révélé. « Qui sait ce qui se passait là-bas ? Mais quelque chose se passait là-bas. C’était drôle parce qu’à un moment de la scène où nous l’avons tourné en costume complet, il s’est dit : ‘Pouvez-vous prendre une photo ? C’est pour mon petit-fils. C’était l’un de ces moments où il a vraiment montré qu’il y avait quelque chose à l’intérieur qui était très émouvant. »

Le flash sortira aux États-Unis le 16 juin 2023, et les premières réactions à la sortie de DC ont été extrêmement positives jusqu’à présent.