Zachary Levi veut qu’un héros important de DC fasse partie du prochain Shazam potentiel ! Film

En dépit du fait que Shazam ! Fureur des Dieux était l’un des plus gros flops de DC ces derniers temps, l’avenir de Zacharie Lévi jouer le mortel le plus puissant du monde n’est pas encore décidé. Et bien que le personnage ne fasse pas partie du premier lot d’annonces pour la première phase de la nouvelle DCU de James Gunn, il pourrait apparaître à l’avenir.





Devrait-il y avoir un troisième Shazam ! tranche, Levi sait exactement quel grand héros de la société de bandes dessinées il aimerait voir s’associer à son personnage. Dans une interview avec Entertainment Weekly, l’acteur a révélé que Green Lantern serait son élu :

« Peut-être Green Lantern ? J’aimerais voir Green Lantern nous aider à combattre les hordes de morts-vivants. Je pense que ce serait vraiment cool.

Pourquoi des hordes de morts-vivants ? Récemment, l’acteur a lancé une idée intéressante pour un troisième film qui incluait le héros et son équipe combattant des zombies.

Si Green Lantern apparaît dans un futur Shazam ! film, il ne serait pas le premier grand héros de DC à aider Billy Batson. Dans le premier épisode, la version de Superman d’Henry Cavill a fait son apparition, bien que son visage n’ait jamais été vu. Dans Fureur des DieuxGal Gadot a une brève scène avec la famille Shazam, quelque chose dont Levi a également parlé dans l’interview :

« J’étais juste ravi qu’elle soit prête. Elle l’écrase. C’était vraiment cool que Gal soit prête à jouer dans notre bac à sable. Elle était occupée à travailler. fin. Ensuite, nous avons pu filmer ses trucs d’un autre côté. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail en coupant tout cela ensemble. Et j’aime que Billy soit tellement amoureux d’elle. Il est tellement épris et il est tellement nerveux! C’était amusant à puiser. J’avais l’impression de redevenir moi-même à 17 ans.





Green Lantern jouera un grand rôle dans le prochain DCU

Billy Batson pourrait ne pas faire partie de la première phase de la nouvelle DCU, Dieux et monstres, mais Green Lantern le sera. Hal Jordan et John Stewart, deux des noms les plus populaires du monde des lanternes, auront leur propre série sur Max.

Selon James Gunn, ce sera un Vrai détectivethriller policier de style, qui verra les deux protagonistes résoudre des mystères à travers le multivers. Le projet viendra remplacer celui précédemment annoncé Corps des lanternes vertes série dirigée par Arrowverse créateurs Greg Berlanti et Marc Guggenheim. Pour le moment, seul Berlanti reste lié à la production.

Comme la grande majorité des nouvelles productions DCU, les détails de l’intrigue ou du casting qui feront partie du show n’ont pas encore été révélés, même si les fans ont déjà choisi plusieurs candidats qu’ils aimeraient voir comme Jordan et Stewart.

Pendant des années, Bradley Cooper a été un favori des fans pour jouer à Jordan, tandis que Sterling K. Brown a également longtemps été en tête de liste des Stewarts potentiels. Deux autres grands noms qui ont fait partie des favoris sur les réseaux sociaux sont John Krasinski et Jamie Foxx.

À la recherche de jeunes prospects, les deux qui semblent susciter le plus de buzz auprès des fans sont Top Gun : Maverick vedette Glen Powell et Guerres des étoiles vedette John Boyega. Aldis Hodge, qui a joué Hawkman dans Adam noirserait également un bon choix pour Stewart.

