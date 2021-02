L’idée de tournée Happy Gilmore 2 Senior a Adam Sandler et Christopher McDonald voulant revenir

Adam Sandler et Christopher McDonald seraient à bord pour un Joyeux Gilmore suite, et quelqu’un à Hollywood doit faire en sorte que cela se produise dès que possible. En l’honneur du récent 25e anniversaire de la comédie classique, Sandler a canalisé Happy en montrant ses talents de golfeur avec une vidéo publiée sur Twitter. Dans le personnage de McGavin, le tireur ennemi de Happy, McDonald a posté sa propre vidéo en réponse à Sandler, mettant une balle dans une tasse tout en se moquant de Happy Gilmore.

Rien n’indique qu’un Joyeux Gilmore Une suite n’arriverait jamais, mais les fans ont supplié Sandler de revisiter le personnage emblématique dans un film de suivi. Une idée qui a été lancée serait que Happy et Shooter reviennent tous les deux pour s’affronter à nouveau dans le cadre d’une tournée de golf senior. Parlant de la possibilité sur Le spectacle de Dan Patrick, Adam Sandler tease qu’il serait prêt à revenir, bien que l’idée n’ait pas été sérieusement discutée.

« Cela n’a pas été discuté, mais il a certainement été discuté sur Internet. Croyez-moi, cette idée de tournée senior, ce serait tellement incroyable … Oui, vous pouvez donner le feu vert. »

Se tournant vers McDonald, Patrick demande également s’il aimerait revenir pour Joyeux Gilmore 2 en tant que Shooter McGavin, et l’acteur a clairement indiqué qu’il était à 100% à bord.

« Je suis double. J’adorerais le faire. Tout le monde a crié pour ça, comme Adam Said, sur Internet. Je dois juste dire que ce serait une explosion complète. Une tournée senior avec nous deux? Oh mon Dieu. »

Christopher McDonald parle également de la façon dont les fans le reconnaissent toujours comme le Joyeux Gilmore antagoniste à ce jour, car les gens crient constamment, « Shooter! » à lui partout où il va. McDonald et Sandler sont apparus dans des dizaines d’autres rôles depuis, mais chacun est toujours synonyme de leurs personnages emblématiques de ce film. Les vidéos Twitter publiées par les acteurs à l’occasion du 25e anniversaire ont également suscité beaucoup d’enthousiasme sur les réseaux sociaux, démontrant à quel point le film est toujours populaire auprès des fans un quart de siècle plus tard.

Joyeux Gilmore a été réalisé par Dennis Dugan et écrit par Sandler et Tim Herlihy. Il met en vedette Sandler en tant que joueur de hockey en herbe qui se tourne à contrecœur vers le golf lorsqu’il découvre qu’il a un talent caché pour le sport. Gagner le circuit de golf professionnel lui donnera également l’argent dont il a besoin pour sauver la maison de sa grand-mère (Frances Bay). La star du golf Shooter McGavin (McDonald) se tient sur son chemin, mais il aura le soutien de son amoureuse Virginia (Julie Bowen) et de son mentor Chubbs Peterson (Carl Weathers).

Sandler et Bowen réunis l’année dernière pour le film Netflix Hubie Halloween, qui a également présenté Ben Stiller reprenant son rôle d’ordonné abusif dans Joyeux Gilmore. C’est le plus proche que nous ayons approché d’un officiel Joyeux Gilmore suite jusqu’à présent, bien que Sandler et Bowen aient joué des personnages différents. Parce que Sandler et McDonald seraient prêts à revenir pour une suite, le moment est venu de le faire. Cette nouvelle nous vient du Dan Patrick Show.

Sujets: Happy Gilmore