Toutes les paroles de « Donda » de Kanye West sur Kim Kardashian et leur signification

« Donda » est peut-être le premier album de Kanye West depuis que Kim Kardashian a demandé le divorce plus tôt cette année, mais cela ne veut pas dire que la star de télé-réalité n’est plus la muse de West.

Kardashian et West ont été quelque peu inséparables avant la sortie de l’album du rappeur.

Des rendez-vous pour déjeuner ensemble à la recréation de leur mariage devant un stade de fans, Kimye a fait beaucoup pour alimenter les rumeurs selon lesquelles ils sont de nouveau ensemble.

Et l’album de West, avec de nombreuses paroles sur Kardashian, va certainement faire tourner le moulin à rumeurs.

Paroles de « Donda » de Kanye West sur Kim Kardashian.

Voici votre récapitulatif des chansons et des paroles que Kanye a écrites à propos de Kim sur « Donda ».

ouragan

« Architectural Digest, mais j’avais besoin d’une rénovation domiciliaire / Une maison de 60 millions de dollars, je ne suis jamais allé chez moi. »

West et Kardashian ont présenté leur maison de Los Angeles sur Architectural Digest en 2020, mais West aurait passé la plupart de son temps au ranch du couple dans le Wyoming cette année-là.

West semble reconnaître qu’il avait besoin de travailler sur lui-même et, maintenant que les rapports affirment que le couple annule leur divorce, ses travaux de rénovation pourraient être terminés !

« Fiendin’ pour un véritable amour, demande à Kim, ‘Qu’est-ce que tu aimes?’ / Difficile de trouver la vérité, mais la vérité était que la vérité était nulle / On dirait toujours de faire des trucs, mais cette fois, c’était trop. »

Le nom direct shoutout dit tout.

West semble laisser entendre que ses singeries chaotiques ont peut-être poussé Kardashian trop loin alors qu’elle a demandé le divorce des mois après sa bataille de santé mentale et ses tweets étranges.

« Ici je vais agir trop riche, ici je vais avec un nouveau poussin. »

West était lié au mannequin Irina Shayk après s’être séparé de Kardashian, mais le couple s’est depuis séparé, selon les rapports.

Hors réseau

« J’ai dû m’éloigner des gens qui sont misérables. »

West semble faire référence à son déménagement dans le Wyoming qui a précédé cette dissolution de son mariage.

Le rappeur s’est également brouillé avec la famille de Kardashian pendant cette période après avoir publié des tweets cinglants sur sa belle-mère, Kris Jenner.

« Je prie pour que ma famille ne m’en veuille jamais / Et elle est tombée amoureuse de moi dès qu’elle m’a rencontré. »

West fait peut-être référence à Kardashian et à leurs enfants ici. L’ancien couple était ami depuis des années avant de sortir ensemble et West a souvent dit que c’était le coup de foudre pour lui.

Nouveau à nouveau

« Parce que tu sais que tu ne seras jamais à la hauteur de mon ex. »

West semble s’adresser à un nouvel amant dans cette chanson et leur dit qu’ils ne se compareront jamais à Kardashian.

Venir à la vie

« J’ai apporté un cadeau à Northie, tout ce qu’elle voulait, c’était des Nike. »

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une référence directe à Kardashian, West rappe ici sur leur première fille née.

West a eu une querelle très médiatisée avec Nike et a refusé de porter ses produits pendant des années. Cette ligne laisse peut-être entendre que sa famille s’éloigne de lui à la suite de son divorce.

Seigneur j’ai besoin de toi

« Quand tu as dit donne-moi une bague, tu voulais vraiment dire une bague, hein ? / Ça s’est avéré être plus qu’une simple aventure, hein ? »

Je veux dire, celui-ci est assez explicite. Kardashian et West ont peut-être commencé comme une aventure, mais une bague et quatre enfants plus tard, nous espérons tous qu’ils redécouvriront bientôt cette étincelle d’origine !

« Vous aviez une Benz à seize ans, je pouvais à peine me permettre une Audi. »

West compare son éducation à celle de Kardashian. La star de télé-réalité a reçu une BMW de son père à l’âge de 16 ans. Heureusement, ils sont tous les deux milliardaires maintenant !

« Le temps et l’espace sont un luxe / Mais tu es venu ici pour montrer que tu es toujours amoureux de moi. »

West a rappé ces paroles lors d’une de ses soirées d’écoute pendant que Kardashian regardait le public… aww. West semble laisser entendre que la séparation du couple n’a fait que les rendre plus forts.

« Nous avions l’habitude de faire le monstre comme sept jours par semaine. »

Je ne pense pas que nous ayons besoin de disséquer cela davantage.

Prison

« Mieux vaut que je change mon numéro pour que vous ne puissiez pas expliquer. »

West aurait changé son numéro pour éviter les appels de Kardashian après avoir demandé le divorce.

« Devine qui se fait ‘exter » ? / Tu as fait le choix que ta mauvaise vie de célibataire n’est pas si mauvaise.

West se réfère probablement à lui-même ici alors que Kardashian s’est séparé de lui. Cependant, si l’on en croit les rumeurs, le rappeur ne vivra pas longtemps sa vie de célibataire.

