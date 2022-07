« Blonde »: Ana de Armas est Marilyn Monroe dans la nouvelle bande-annonce du film Netflix

Une nouvelle bande-annonce pour »Blond » vient d’être libéré. Le biopic de Netflix Protagonisée par Anne d’armesabordera la vie de la légende de la pop culture Marilyn Monroe. Inspiré du roman historique du même nom écrit par Joyce Carol Oates, « Blonde » explorera comment l’industrie violente d’Hollywood a fait perdre à Monroe son propre sens de l’identité, nous donnant un aperçu d’un côté jamais vu de l’étoile.

Né en 1926 à Los Angeles, Californie, Norma Jean Mortenson, est devenue célèbre sous le nom de scène Marilyn Monroe, rejoignant l’industrie cinématographique en 1945, devenant l’un des symboles sexuels les plus en vue de son époque. Au cours des années 1940 et 1950, Monroe a développé une carrière prolifique en tant qu’actrice, chanteuse et mannequin, charmant le monde avec son large sourire et son regard séduisant.

Comme vous pouvez le voir dans la nouvelle bande-annonce de « Blonde », le film représentera une version fictive de la vie de Monroe, montrant à la fois ses succès et ses difficultés. Monroe était un véritable sex-symbol qui a inspiré des millions de femmes à travers le monde à rêver de gloire, étant une icône de la culture à ce jour, mais d’un autre côté, elle a subi la pression de façonner sa personnalité selon les attentes du monde. Publique.

Ana de Armas joue sa version de Marilyn Monroe dans « Blonde », jouant une version superposée du personnage qui ne manquera pas de faire pleurer tous les fans. » Blonde » a pris son temps pour établir sa vedette principale, mais la nouvelle bande-annonce confirme que de Armas était le choix parfait pour le rôle. Avant que de Armas ne soit finalement choisi, Naomi Watts et Jessica Chastain étaient auparavant attachées au projet.

»Blonde » est produit par la maison de production de Brad PittPlan B Entertainment, et présente les excellentes performances de Adrien Brody comme Arthur Miller bobby cannavale comme l’ancien joueur de baseball Joe DiMaggio, et Casper Philipson en tant que président John F. Kennedy, chacun d’eux jouant des personnalités publiques qui étaient les partenaires de Monroe.

Le film arrivera en exclusivité sur la plateforme Netflix le 23 septembre.