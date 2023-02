Liam Neeson réfléchit au refus de James Bond

Avant que Pierce Brosnan décroche le rôle de James Bond pour Oeil doré, Liam Neeson était en lice. Bien sûr, comme nous l’avons vu avec Pris et une variété d’autres films d’action mettant en vedette Neeson, l’acteur excelle dans ce genre et a peut-être bien réussi en tant que 007. Mais c’était un rôle qui n’était pas censé être, car Neeson s’est personnellement retiré de la course, faisant savoir aux producteurs il ne participerait pas.





Neeson revient sur cette expérience dans une nouvelle interview, via Rolling Stone. Il précise qu’on ne lui a pas officiellement proposé le rôle, mais qu’il a été approché par la productrice de franchise Barbara Broccoli pour évaluer son intérêt. Alors qu’il a dit à Broccoli qu’il était intéressé, Neeson est revenu sur sa décision après en avoir discuté avec sa défunte épouse Natasha Richardson.

« On ne m’a pas proposé James Bond. Je connais les Brocolis. Ils ont regardé un tas d’acteurs. La Liste de Schindler était sortie et Barbara [Broccoli] m’avait appelé plusieurs fois pour me demander si j’étais intéressé, et j’ai dit : « Oui, je serais intéressé. Et puis ma charmante épouse [Natasha Richardson], que Dieu ait son âme, m’a dit pendant que nous tirions sur Nell dans les Carolines, ‘Liam, je veux te dire quelque chose : si tu joues James Bond, nous n’allons pas nous marier.’ Alors je la taquinais en passant derrière son dos, en faisant comme si je tenais une arme à feu, puis [hums the James Bond theme]. J’ai adoré faire cette merde ! [Laughs] »

Neeson suggère ensuite que c’est probablement le style de vie promiscuité du personnage de Bond qui a influencé «l’ultimatum» de Richardson.

« Elle m’a donné un ultimatum à James Bond. Et elle le pensait ! Allez, il y a toutes ces filles magnifiques dans différents pays qui se couchent et se lèvent. Je suis sûr qu’une grande partie de sa prise de décision était basée sur ça ! » [Laughs] »





James Bond, non. Frank Drebin, oui !

James Bond pourrait être un rôle de franchise que Neeson était prêt à abandonner, mais il y a une autre franchise dont il fera bientôt partie. Le redémarrage à long terme de Le pistolet nu, avec Neeson prenant la tête du défunt acteur Leslie Nielsen, va commencer la production très bientôt, du moins c’est le plan. Comme Neeson l’a dit à IndieWire plus tôt ce mois-ci :

« Je vais le faire cette année. Ce sera soit la fin de ma soi-disant carrière, soit une autre petite avenue. Nous allons redémarrer la franchise Naked Gun. Nous verrons. Le scénario est en cours d’élaboration. C’est toujours très drôle. Il y a des trucs très marrants dedans. Ils étaient tous une série de gags. Vous souvenez-vous de l’avion ? »

Quant à James Bond, aucun nouvel acteur n’a encore été sélectionné pour succéder à Daniel Craig après avoir terminé sa série de cinq films en 2021 avec Pas le temps de mourir. La productrice Barbara Broccoli dit qu’il n’y a toujours pas de scénario pour le prochain film, donc nous pourrions encore attendre un certain temps avant que le prochain choix de casting ne soit annoncé.