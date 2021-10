Jake Gyllenhaal révèle comment Tom Holland l’a aidé à surmonter son anxiété lors du tournage de Spider-Man: Far From Home

« C’est dur, mec. Ce jeu d’acteur est dur. Tout ça. »

Jake Gyllenhaal s’est confié sur son anxiété pendant le tournage Spider-Man : loin de chez soi et a révélé comment Tom Holland l’a aidé à traverser cela.

L’idole d’Hollywood a joué Mysterio dans le film Marvel 2019 aux côtés de Tom (Peter Parker) et Zendaya (MJ). Mysterio est un ancien employé de Stark Industries qui est recruté pour aider Spider-Man à arrêter les Elementals.

Dans une interview avec Howard Stern, Jake a révélé que pendant qu’il tournait sa première scène avec Tom Holland et Samuel L. Jackson (qui joue Nick Fury), il a commencé à devenir anxieux.

Jake Gyllenhaal révèle comment Tom Holland l’a aidé à surmonter son anxiété. Photo : Taylor Hill/FilmMagic, Mike Marsland/WireImage

« Je paniquais. C’était une scène avec [Samuel L] Jackson, Tom [Holland] … il y avait un certain nombre d’acteurs dans cette scène. Et je me souviens de ne pas être capable de me souvenir de mes lignes. J’étais la planche de bois. Et ils se disaient ‘Whoa' », a expliqué Jake.

Heureusement, Tom était sur place pour calmer Jake. Il a ajouté: « Je suis allé voir Tom et je me suis dit: » Mec, aide-moi. » Il me dit : « Tout va bien, mec. Détends-toi. » C’était comme s’il était moi dans tant de situations. Et je l’ai finalement fait. J’ai juste mis beaucoup de pression sur [myself] parce que j’aime ce monde. »

Il a poursuivi: « Je devais monter et me dire: ‘Ecoute mec, je viens de sortir de Broadway pour faire un one-man show pendant une heure et demie sur scène, alors j’ai compris. S’il te plaît, crois-moi’. »

Jake a joué Mysterio. Image : Alamy

Jake a également déclaré qu’il avait du mal à travailler sur le film parce que les films MCU sont « un tout autre métier », car les scènes s’écarteraient souvent du script si quelqu’un avait une meilleure idée.

« C’est difficile, mec. Ce jeu d’acteur est difficile. Tout. Ce monde est énorme. Et j’ai rejoint ce monde dans cette course; un train qui bougeait déjà », a poursuivi Jake.

« Normalement, j’arrive très tôt et j’arrive à comprendre. »

