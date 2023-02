Formée aux Etats-Unis et fille d’une femme célèbre : qui est Francisca Estévez, l’actrice qui incarne Eva dans « La première fois »

Quelques jours seulement après sa première, la série colombienne «La première fois”, disponible sur netflixfait déjà parler de lui parmi les critiques spécialisés et, évidemment, parmi les téléspectateurs qui ont eu le luxe de le voir d’un bout à l’autre.

Se déroulant dans les années 70, la production télévisée montre comment une jolie adolescente entre dans une école entièrement masculine, tombant amoureuse de qui sera la co-vedette de l’histoire. Cependant, cette fille garde un sombre secret qui mettra en péril ces sentiments.

Les stars de la comédie Francisca Estevezqui est chargée de donner vie à Eva, la fille ouverte d’esprit qui met tous les élèves de sa nouvelle école en difficulté, en particulier Camilo, qui tombe profondément amoureux à ses pieds.

La jeune actrice a participé à une série de feuilletons et de films depuis qu’elle est petite, elle a même joué dans un feuilleton, mais c’est le rôle qui l’a le plus fait remarquer aux yeux du monde entier. Son attrait, sa façon d’interpréter et sa personnalité dans la fiction lui ont fait gagner plus de fans qu’elle n’en avait déjà auparavant.

En ce sens, à cette occasion, nous allons faire un peu plus connaître la talentueuse jeune femme, qui commence à se faire un nom dans le monde du théâtre en Colombie et aussi dans le monde entier.

Francisca Estévez est la jeune actrice qui incarne Eva dans « La première fois » (Photo : Netflix)

QUI EST FRANCISA ESTÉVEZ, L’ACTRICE DE « LA PRIMERA VEZ » ?

Francisca Estévez est née à Bogotá le 17 novembre 2002, mais dès son plus jeune âge, elle a quitté son pays natal pour s’installer à Los Angeles, aux États-Unis, où sa mère a déménagé pour trouver un nouvel avenir.

La jeune femme, au début de sa carrière, était connue sous le nom de « Kika » Estévez, il est donc normal qu’elle soit mentionnée ainsi dans différents médias.

Ce qui est hérité n’est pas volé

Bien que beaucoup ne le sachent pas, sa mère est la célèbre actrice Bibiana Navas, qui est une femme assez établie dans cette profession dans son pays. l’un de ses rôles les plus mémorables est dans « Pedro el escamoso », jouant Lydia Sánchez.

Ayant une grande motivation à la maison, Francisca a décidé de suivre les traces de sa mère. Elle s’est donc formée au théâtre, puis a tenté sa chance dans des films, des feuilletons, etc.

La formation d’acteur de Francisca

Dans le pays nord-américain, il commencera sa formation d’acteur, bien qu’il ait déjà participé à un feuilleton colombien intitulé « Las noches de Luciana », alors qu’il n’avait que 2 ans environ.

Il a étudié dans des centres de formation tels que Beverly Hills Play House California, North Hollywood California et à la Stella Adler Academy Of Acting. Au cours de ces années, il a vécu dans des villes comme Miami, New York et, évidemment, Los Angeles.

Sa carrière d’acteur

Comme nous l’avons déjà mentionné, ses débuts d’actrice ont eu lieu à l’âge de 2 ans dans la telenovela « Las noches de Luciana », dans laquelle elle n’avait qu’à jouer un bébé faisant des choses typiques d’un enfant de cet âge, donc cela ne demandait pas beaucoup de travail .

Là, elle était accompagnée de sa mère Bibiana Navas, qui avait un personnage dans cette fiction colombienne, donc tout s’est avéré plus facile pour les deux, puisque l’actrice expérimentée pouvait être aux côtés de sa fille à ce moment-là et travailler en même temps.

Años después, con 19 años de edad integró el elenco de la telenovela “La nieta elegida”, interpretando a Luisa, el papel principal de la historia, alcanzando la fama que siempre anheló, aunque ahora eso ha visto un incremento con su participación en “ La première fois ».

En plus des feuilletons télévisés, l’actrice a participé à quelques films, mettant en lumière « Promisin Young Woman » (« Belle vengeance » en Amérique latine », un film qui a remporté un Oscar en 2021 dans la catégorie Meilleur scénario original.

De même, il convient de noter qu’elle est actuellement l’une des participantes à la cinquième saison de « MasterChef Celebrity » en Colombie.

Francisca Estévez dans l’émission de téléréalité « MasterChef Celebrity » (Photo : Francisca Estévez / Instagram)

avait des problèmes émotionnels

Au petit matin de novembre 2021, la jeune femme a partagé quelques stories sur son compte Instagram, dans lesquelles elle racontait ce qu’elle ressentait vraiment devant les autres.

Dans ses messages, elle a assuré qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec elle-même, peu importe à quel point elle essayait à plusieurs reprises. Selon ses mots, elle ne se sentait pas jolie, malgré le fait que beaucoup de gens le lui disaient.

De plus, il a commenté que ses insécurités allaient plus loin, au point de se comparer à d’autres personnes qu’il voyait ailleurs, alors il a envisagé la possibilité de subir des opérations pour se voir d’une manière différente.

C’est aussi un influenceur

Comme la plupart des célébrités à travers le monde, Francisca profite de ses réseaux sociaux pour devenir une influenceuse puissante en Colombie et dans différentes parties du monde, où elle a déjà vu sa participation sur Netflix.

À l’heure actuelle, la jeune actrice compte plus de 247 000 abonnés, mais on s’attend à ce qu’au fil des jours, ce nombre augmente considérablement.

DONNÉES PERSONNELLES DE FRANCISCA ESTÉVEZ

Nom complet: Francisca Estevez Navas

Francisca Estevez Navas Date de naissance: 17 novembre 2002

17 novembre 2002 Âge: 20 ans

20 ans Lieu de naissance: Bogota Colombie

Bogota Colombie Surnom: Kika

Kika Hauteur: 1,65 m.

1,65 m. Profession: actrice et influenceuse