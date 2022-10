She-Hulk Episode 9 prend des risques et garde la comédie

Disney+

Marvel a vraiment pris des risques avec l’intrigue du dernier épisode de She-Hulk avec des choix créatifs audacieux. L’analyse de la fin !

elle hulk a commencé son dernier épisode par Disney+ avec un hommage à la série classique Hulk avec Lou Ferrigno dans le rôle de Goliath Gamma. Dans ce cas, la séquence que nous voyons est une reproduction littérale de la ouverture de ce programme jusqu’à ce que Jennifer se réveille et nous voyons que tout cela n’était qu’un rêve. Jennifer est en prison mais est libérée si elle accepte de ne pas devenir elle hulk.

Jennifer Walters perd son emploi et retourne vivre avec ses parents. Lorsqu’il entre dans sa chambre, on peut voir une affiche de La revanche d’une blonde, le film avec Reese Witherspoon sur une avocate blonde désemparée. Alors Jen décide que la meilleure chose pour ce moment de sa vie est de partager avec des personnes qui ont vécu la même chose. Il essaie de communiquer avec Hulk et ne peut pas. Son deuxième choix est Emil Blonsky.

Grâce à l’enquête et à la tromperie, Nikki parvient à amener Augustus à se faufiler dans un événement de Intelligence. La surprise survient lorsque la rencontre de ces personnes a lieu dans la retraite spirituelle de Blonsky et Abomination apparaît pour donner un discours de motivation aux personnes présentes. Qui était le promoteur de ce site Web? Celui qui a volé le sang de Jen. Dans spoilers nous avons supposé tout au long qu’il serait le chef, mais merveille surpris et est Todd, le personnage obsédé par Jen.

La fin de She-Hulk est une surprise, mais bonne ?

Jennifer découvre la réunion et ne peut pas croire qu’Emil en fasse partie jusqu’à ce qu’il soit transformé en Abomination. Todd s’injecte le sang de elle hulk et se transforme en Hulk. Le vrai Hulk arrive et commence à combattre Abomination et il est également temps pour Titania de détruire un mur et de rejoindre cette fin en pleine vitesse. Alors Jennifer s’indigne avec le spectacle de Disney+ et, grâce à sa capacité à briser le quatrième mur, il voyage à travers le menu de la plate-forme vers le monde réel.

dans les bureaux de merveille Elle insiste pour parler à Kevin et lorsqu’elle arrive au bureau du numéro un de la marque, elle constate qu’il s’agit en fait d’une intelligence artificielle qui, dit-elle, possède le meilleur algorithme pour développer du contenu. Ils discutent de la fin de cette série télévisée et elle demande la présence de Casse-cou et ne veulent pas se connecter avec d’autres produits. Il demande à Kevin quand vont-ils nous donner le X Men. Un choix risqué au niveau de l’intrigue et de la façon dont les fans vont la recevoir.

elle hulk se termine par une réunion de famille chez les parents de Jen où Matt Murdock, une véritable idole de merveille, qui est interrogé sur son travail et son salaire, puis Hulk débarque directement de Sakaar pour présenter son fils Skaar, lui aussi un Green Goliath.La scène post-générique ? Wong sauve Abomination de prison, ce qui pourrait être un préambule à la participation du méchant au film Coups de foudre.

