L’histoire vraie de Lost Dog, le film passionnant de Netflix sur un animal de compagnie et sa famille

Netflix

Chien perdu Il a frappé Netflix il y a quelques jours à peine et c’est un film passionnant basé sur une histoire vraie. la connaître.

©NetflixLost Dog est une histoire vraie

Netflix a lancé un film qui, malgré le passage des jours, continue d’être une rage imparable. Il s’agit de Chien perdu, une histoire passionnante sur une famille à la recherche de son animal de compagnie perdu. Cette cassette, arrivée sur la plateforme le 13 janvier, a captivé des milliers de personnes à travers le monde grâce à sa belle intrigue, plus vraie qu’il n’y paraît.

Chien perdu est une histoire d’héroïsme et de véritable humanité pour ceux qui aiment les animaux. Ce drame passionnant suit un jeune homme qui, lorsqu’il perd son chien sur le sentier des Appalaches, entame une recherche désespérée avec son père. En effet, s’ils ne le trouvent pas rapidement et ne lui donnent pas ses médicaments, il sera peut-être trop tard.

Le film Netflix est basé sur le livre. Dog Gone : le voyage extraordinaire d’un animal perdu et la famille qui l’a amené par Pauls Toutonghi. L’histoire a été publiée dans le Poste de New York et ça a été un succès dès sa sortie, mais saviez-vous que c’est aussi une histoire vraie ? L’auteur s’est appuyé sur un fait vrai pour cette histoire.

La véritable histoire de Perro Perdido, le film fureur de Netflix :

Au-delà de l’intrigue, l’une des choses les plus frappantes de ce film est que Toutonghi était basé sur ce qui est arrivé à son beau-frère, Fielding Marshall, et à son animal de compagnie il y a près de trois décennies. En d’autres termes, cette histoire a en fait commencé en 1998 avec un jeune Fielding, qui était propriétaire d’un chien nommé Gonker depuis six ans.

L’animal de compagnie est entré dans la vie de Marshall à un moment très difficile de sa vie : il avait perdu une fille et s’était séparé de sa mère. Par conséquent, le lien avec son nouvel ami était une ancre pour lui, pouvant ainsi générer une grande amitié entre l’animal et le propriétaire. A tel point que, comme à chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a décidé de célébrer leur relation par une promenade.

Cette année-là, il a choisi les sentiers des Appalaches, à travers la région de Blue Ridge Parkway sans imaginer qu’en une seule distraction, son chien se perdrait dans les buissons, disparaissant sans laisser de trace. Compte tenu de cela, Marshall s’inquiétait non seulement de l’avoir perdu, mais aussi du traitement que son animal devrait suivre.

Alors, comment le livre se rapporte et le film Gonker a souffert de la maladie d’Addison dès son plus jeune âge. Cela l’a amené à devoir subir un traitement par injection tous les 30 jours pour vivre, alors quand il a disparu, la peur de son propriétaire de le perdre à jamais s’il ne pouvait pas lui donner ses médicaments était immense. C’est pourquoi il a remué ciel et terre pour le retrouver, le sauver et ainsi lui inspirer une histoire digne d’un film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?