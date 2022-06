Partager

Nous expliquons, étape par étape, comment appliquer les filtres Real Tone dans Google Photos.

applications de photographie

Malgré le fait que Google ait décidé, il y a un an, que Google Photos deviendrait payant, le service de sauvegarde photo et vidéo du géant américain est toujours l’un des plus utilisés parmi les utilisateurs d’appareils Android.

En effet, en plus de vous permettre d’enregistrer vos photos et vidéos, Google Photos a également un puissant éditeur de photos avec lequel vous pouvez améliorer les photos que vous prenez avec l’appareil photo de votre smartphone. Sans aucun doute, l’une des fonctions les plus remarquables de l’éditeur de l’application de photographie Google sont les filtres et, à l’intérieur de ceux-ci, l’un des plus méconnus sont les soi-disant Real Tone.

Les filtres Real Tone capturent les tons de peau des personnes sur une photo avec plus de précision afin que être le plus proche de la réalité et, bien qu’ils fonctionnent mieux avec les personnes de couleur, aussi sont efficaces avec tous les autres tons de peau.

Les filtres Real Tone ont fait leurs débuts avec Google Pixel 6, mais maintenant ils sont disponibles pour tous les utilisateurs mobiles Android via la grande application de photographie G et pour cette raison, nous l’avons trouvé intéressant expliquer comment vous pouvez appliquer des filtres Real Tone dans Google Photos

Ainsi, vous pouvez appliquer des filtres Real Tone à n’importe quelle image avec Google Photos

La première chose que vous devez garder à l’esprit est que dans la collection de filtres Google Photos seuls 5 d’entre eux sont Real Tone et comme ils ne sont pas identifiés comme tels, vous devrez localisez-les par leurs noms, que nous détaillerons ci-dessous:

Sur cette base, pour appliquer l’un de ces filtres Real Tone à une photo avec Google PhotosVous n’avez qu’à suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile Android

Sélectionnez la photo à laquelle vous souhaitez appliquer l’un de ces filtres

Cliquez sur le bouton Éditer qui apparaît en bas

qui apparaît en bas Faites glisser les options d’édition vers la gauche jusqu’à ce que vous soyez dans la section Filtres

Choisissez l’un des filtres Real Tone et cliquez dessus (si vous ne vous souvenez pas des noms, lorsque vous cliquez sur l’un d’eux un message apparaîtra en bas de la photo avec le titre Fabriqué avec du vrai ton)

Une fois cela fait, le filtre Real Tone choisi aura déjà été appliqué à la photo en question et il ne restera plus qu’à enregistrer la photo modifiée. Pour cela, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Cliquez sur le bouton sauvegarder qui se trouve dans le coin inférieur droit

qui se trouve dans le coin inférieur droit Sélectionnez l’une des deux options : Sauvegarder: écraser la photo actuelle avec les modifications appliquées Enregistrer en tant que copie : créer une nouvelle photo dans votre album avec le filtre appliqué et conservez l’original



Dans les deux cas, lorsque vous cliquez sur l’une des deux options, vous verrez un message de confirmation en bas de l’application avec l’icône Google Photos et le mot Enregistré.

Rubriques connexes: applications de photographie

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂