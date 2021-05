Ewan McGregor défend son portrait de personnage gay dans «  Halston  »

Goodbye Christopher Robin [DVD]

L'incroyable histoire du créateur de Winnie l'Ourson dans un portrait de famille touchant et poétique. Découvrez la relation entre A.A. Milne, créateur de Winnie l'Ourson, et son fils Christopher Robin dont les jouets ont inspiré le monde magique du personnage. Cet émouvant récit nous dévoile que le succès international des livres qui ont enchanté le monde entier n'est pas sans sacrifice pour l'auteur, son fils et sa femme Daphne.