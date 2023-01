Rauw Alejandro dans Sky Rojo 3: qui est-il, dans quel chapitre apparaît-il et quel est son personnage

Netflix

Le chanteur Rauw Alejandro participe à l’ultime saison de Sky Rojo et dans Spoiler on vous dit tout sur le personnage de l’artiste sur Netflix.

©Netflixrauw alejandro

rauw alejandro est une chanteuse et danseuse de 30 ans qui appartient à la nouvelle génération de musiciens urbains portoricains. Nous parlons certainement de l’un des artistes qui a généré un grand impact sur le public latino et dans le monde. C’est pourquoi ses débuts comme acteur dans Ciel rouge est l’une des attractions que la dernière saison de la série a Netflix où il partage le casting avec Lali Espósito, Verónica Sánchez et Yany Prado.

Ciel rouge raconte l’histoire de Coral, Wendy et Gina, trois femmes qui laissent derrière elles leur vie dans un bordel mais qui sont hantées par un passé violent qui ne veut pas se lâcher facilement. la fiction de Netflix Il a une inspiration marquée dans le film Kill Bill travail de l’esprit agité de Quentin Tarantino. En l’occurrence avec des artistes latinos dont le début de sa carrière d’acteur dans rauw alejandro.

+ À quel moment Rauw Alejandro rejoint-il

La présence du chanteur portoricain s’est fait attendre puisqu’il apparaît dans l’avant-dernier épisode de Ciel rouge et votre participation est limitée à deux billets pour le spectacle de Netflix. rauw alejandro prête le corps à Diégoun personnage qui fait preuve de bienveillance envers les protagonistes de cette histoire, en d’autres termes, fait partie de « les bons » et leur faire confiance quoi qu’il arrive.

+ Tout sur le nouveau personnage en charge du chanteur

le caractère de rauw alejandro C’est un jeune homme qui s’est retrouvé aux îles Canaries par amour, mais vit maintenant en réparant des voitures et se divertit en pratiquant les arts martiaux. Greta et Wendy ont la chance d’être soulevées par ce nouvel ajout à Ciel rouge quand ils ont fait du stop sur la route. Ils lui ont dit qu’ils venaient de La Gomera et qu’ils s’étaient blessés en faisant de la randonnée avec un bébé sur le dos et des vêtements qui n’étaient pas préparés pour ce sport.

Diego ne les croit pas mais leur offre une place dans sa maison où il y a même un duel d’arts martiaux intéressant avec Wendy qui laisse toutes les personnes présentes choquées surtout parce que rauw alejandro fait preuve de dextérité avec nunchaku, cette arme qui a su populariser l’une des Tortues Ninja : Michel-Ange. Oui Lali Esposito? Il a montré des mouvements intéressants avec le Bo, une canne dangereuse. Sans spoiler beaucoup plus la fin de Ciel rouge On peut vous dire que la participation du chanteur à l’émission est brève mais importante. Ça va?

