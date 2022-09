L’histoire derrière les bières que Pepe et Tito boivent dans « Dans le fond il y a un endroit »

En 2022, la neuvième saison de « En arrière-plan, il y a un endroit » a été créée. Ainsi, le nouvel épisode de la production à succès a apporté avec lui une grande partie de la distribution originalequi comprend les acteurs Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, David Almandoz Oui Laszlo Kovacs.

Justement, ces deux derniers interprètes sont ceux qui donnent vie à certains personnages adorés dès leur premier chapitre : Pepe Gonzales et Tito Lara. On le sait, l’une des caractéristiques de ces derniers est leur consommation habituelle de bière, mais, dans la vraie vie, cette boisson cacherait un secret sur sa véritable teneur en alcool.

Ensuite, dans les lignes suivantes, découvrez l’histoire derrière les bières qu’ils boivent Pépé et Tito dans la série à succès télévision américaine »Il y a de la place en arrière-plan. »

LES BIÈRES QUE PEPE ET TITO BUVENT DANS « AFHS » ONT-ELLES DE L’ALCOOL ?

Dans une interview pour Le commercel’acteur Laszlo Kovacs (Tito dans « Au fond il y a de la place ») a révélé que la bière qu’ils boivent Tito et Pépé dans « Il y a de la place en arrière-plan” n’a pas d’alcool : « Ce n’est pas de la vraie bière, c’est de la bière sans alcool. Ça te sort encore le ventre, c’est un problème »a avoué l’interprète.

De cette façon, il a déclaré que c’était une mesure que la production a prise dans la nouvelle saison de fiction : «Je suis très reconnaissant que ces mesures soient prises qui n’ont pas été prises dans les premières saisons, où ils nous ont servi de la bière avec de l’alcool, car une marque nous a parrainés là-bas. Maintenant ils s’occupent un peu plus de nous et tu ressens cette affection”, a dit.

Il convient de préciser qu’il s’agit d’une confirmation de ce que l’artiste a dit au médium JimmyAfficher la télévision en 2021, alors que le neuvième volet de la série n’avait pas encore commencé : « Il fut un temps où moi et mon collègue (David Almandoz) avons commencé à apporter nous-mêmes nos bières sans alcool, pour qu’ils les mettent dans le bidon du sponsor et ne soient plus obligés de s’enivrer si tôt, dès 8 heures du matin. . »révélé Kovacs.

« Imaginez que vous arrivez au travail à 8 heures du matin et déjà… dans votre première scène, vous devez avoir un ‘chela’ alors que vous n’avez même pas pris de petit-déjeuner (…) Cela ressemble à un jeu, mais finalement vous avez m’occuper des acteurs, parce que c’est mon foie »ajouta-t-il à l’époque au médium précité.

La bière que Tito et Pepe boivent dans « Dans le fond il y a un endroit » n’a pas d’alcool (Photo : América TV)

QUE PENSE LASZLÓ KOVÁCS DU RAPPORT DE SON PERSONNAGE À LA BIÈRE ?

Dans ces déclarations de l’année 2021, Laszlo Kovacs Il a également admis qu’il n’aimait pas être associé à cette boisson alcoolisée.

« Maintenant, le sujet de la ‘chela’ ne me fait aucun bien. Je ne bois plus d’alcool et je n’aime pas être associé à la bière »avait dit Kovacs. Aujourd’hui, son sentiment semble être le même, exprimant qu’il ne veut pas que son personnage soit pris en exemple.

« Et pour en revenir au sujet de l’alcool, il me semble dangereux de toujours donner cet exemple car je sais que Pépé et Tito Ce sont des personnages très aimés et je ne veux pas qu’ils suivent leur exemple. »souligné Le commerce en juillet 2022.

L’acteur a admis qu’il n’aimait pas être associé à la bière (Photo : László Kovács / Instagram)

COMMENT VOIR « À L’ARRIÈRE IL Y A DE LA PLACE » ?

La neuvième saison de « Dans le fond il y a un endroit » est transmise par le signal de Télévision américainecomme c’est la coutume depuis son premier chapitre, à 20h40. En outre, la série peut également être appréciée à partir de tvGOl’application officielle de Télévision américaine.