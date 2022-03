Après avoir remporté l’Oscar, CODA a déclenché des recherches très particulières sur Internet

AppleTV+

Ce dimanche a eu lieu une nouvelle remise des Oscars et le film de Sian Heder en a été le grand gagnant. De plus, cela a eu un impact immédiat sur les moteurs de recherche en ligne.

© GettyPour la première fois, un film hors streaming a remporté l’Oscar.

Ce dimanche un nouvel épisode de Les Oscars. C’était la 94e cérémonie de l’histoire de L’Académie et, quand tout indiquait que Le pouvoir du chien donnerait à Netflix la fierté d’avoir sa première statuette du meilleur film, CODA surpris et le lui arracha des mains. De cette façon, Manzana a réussi à devenir le premier service de streaming à remporter la catégorie supérieure, juste la première fois qu’il y participait.

L’histoire de CODA se concentre sur la vie de Rubis, une jeune femme qui est sur le point de terminer ses études et qui se consacre à aider sa famille dans l’entreprise de pêche. C’est que, ses parents et son frère sont sourds et muets, et elle est la seule capable de parler et de communiquer dans la société dans laquelle ils vivent. Elle découvrira bientôt qu’elle a un grand talent pour la musique, ce qui la fera se demander si elle doit poursuivre ses rêves ou subvenir aux besoins de sa famille.

Lors de la cérémonie de les oscars, CODA a non seulement remporté le prix du meilleur film, mais aussi a donné à Troy Kotsur une statuette du meilleur acteur dans un second rôle et c’était la première fois qu’un acteur sourd-muet était reconnu dans cette catégorie. Avec cela, sont venues des recherches très particulières sur internet, associées à la langue des signes. Tant dans le discours de l’acteur que dans la gratitude des producteurs de CODAil y avait une langue des signes pour dire aux acteurs présents ce qui se passait, et pour que le public sourd-muet comprenne ce qui se disait.

Grâce à ça, préparer a révélé que les recherches d’apprentissage gratuit de la langue des signes ont explosé et ont augmenté de 600 %. Además, hubo búsquedas muy puntuales referidas a la forma en la que se aplaude en la comunidad de sordomudos, y este tipo de búsquedas crecieron un 3.400% en los últimos días, así como la seña para agradecer aumentó un 5.000% su consulta en motores de Recherche.

L’autre star de CODA récompensée par les Oscars

Troie Kotsur Il n’a pas été le premier artiste sourd-muet à remporter une statuette en général (il n’a marqué qu’un jalon chez les hommes), puisqu’avant lui il y avait un gagnant qui était aussi sourd-muet. Ce qui est curieux, c’est que cet artiste fait également partie du casting de CODA. Il s’agit de Marlee Matlinqui en 1986 est devenu le vainqueur du oscar grâce au film Enfants d’un Dieu inférieur. Dans le film qui a marqué l’histoire ce week-end, il devait jouer jackiela mère de Rubis.

