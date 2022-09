Vous aimez Matrix ? Nous vous recommandons 2 films à ne pas manquer

Cinéma

The Matrix a marqué un avant et un après dans le cinéma d’action et de science-fiction ! Si vous avez aimé la saga de Neo et Trinity Spoiler, elle vous propose 2 recommandations.

©IMDBLa matrice

Matrice est l’une des sagas les plus célèbres de l’industrie cinématographique hollywoodienne grâce à ses trois entrées principales qui ont eu leur chapitre initial à la fin des années 90 et se sont ensuite fait une place parmi les meilleures que le cinéma avait à offrir au début des années 2000 . L’histoire de Neo, l’élue, qui se bat dans une simulation contre des agents invincibles est le chef-d’œuvre des sœurs wachowski.

Rappelons-nous un peu : dans la trilogie originale de Matrice l’humanité est plongée dans un sommeil éternel grâce à une simulation fonctionnelle des machines qui utilisent cette ressource dans le but d’extraire l’énergie des êtres humains, les transformant en « piles vives », alors que les gens ne réalisent pas ce qui se passe réellement. Au moins jusqu’à ce que Morpheus, Trinity et un groupe de rebelles libèrent Neo.

Neo est joué par Keanu Reeves et c’est un humain qui a la possibilité de briser les règles de la physique dans la simulation en même temps qu’il est le seul capable de vaincre les agents et les autres programmes qui habitent ce monde créé par les machines. La journée de ce personnage sera intéressante et aura un quatrième épisode avec le récent Résurrections matricielles qui reprend l’histoire d’amour avec Trinity et l’importance des deux personnages.

+Films à regarder si vous avez aimé Matrix

-Ville sombre

John Murdoch se réveille seul dans un étrange hôtel pour découvrir qu’il a perdu la mémoire et est traqué comme l’auteur d’une série de meurtres sadiques et brutaux. En essayant de comprendre ce qui se passe réellement dans sa vie, il découvre un groupe d’êtres connus sous le nom de « Les cachés » qu’ils ont la capacité d’endormir les gens et de modifier la réalité comme ils le souhaitent à tout moment.

vous pouvez le voir dans Google Play et Apple TV.

– Étage 13

Hannon Fuller, un magnat des affaires, meurt dans des circonstances mystérieuses. Son ami et bras droit, Douglas Hall, est plongé dans un monde de crime et de tromperie, découvrant que Fuller menait une double vie dangereuse qui se déplaçait entre deux mondes parallèles : l’un en 1937 et l’autre dans le présent, grâce à une simulation virtuelle. dans lequel ils travaillaient qui auront des répercussions jamais imaginées dans le monde réel.

vous pouvez le voir dans Apple TV.

