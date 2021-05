Jay-Z ne savait pas nager avant la quarantaine. Voici ce qui l’a inspiré à enfin apprendre

Devenir père il y a plus de neuf ans a changé pour toujours Jay-Z

Lors d’une apparition dans l’épisode le plus récent de l’émission de LeBron James, «The Shop: Uninterrupted» sur HBO Max, le rappé de 51 ans a parlé franchement d’être père de trois enfants ainsi que de son engagement envers ce rôle chez ses enfants. des vies.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’être père de filles, Jay-Z a répondu: «C’est incroyable, c’est une chose très fondamentale.»

« Je n’ai pas appris à nager avant la naissance de Blue », a-t-il expliqué. « Il y a tout ce que vous devez savoir. C’est une métaphore de notre relation. «

Jay-Z, sa fille Blue Ivy Carter et Beyonce le 28 janvier 2018 à New York. Kevin Mazur / Getty Images pour NARAS

Jay-Z a déclaré que son côté paternel était entré en jeu et que l’idée de ne pas pouvoir sauver sa fille alors qu’elle pourrait avoir besoin de lui le pétrifiait le plus.

«Si jamais elle tombait dans l’eau et que je ne pouvais pas la rattraper, je ne pourrais même pas comprendre cette pensée», a-t-il expliqué. « Je dois apprendre à nager. C’est tout. C’était le début de notre relation. »

Plus tard, il a parlé brièvement de sa nomination au Rock & Roll Hall of Fame en février, une réalisation qui n’a pas vraiment impressionné sa fille aînée.

« J’ai eu l’annonce, j’emmenais Blue à l’école, je me suis dit: ‘Ce n’est pas une fête' », a-t-il dit en plaisantant. «Elle s’est éloignée, je me suis dit: ‘Yo, donne-moi un bisou! Je suis dans le Hall of Fame!’ Elle est comme « Bye papa ». «

Jay-Z et Beyoncé ont trois enfants ensemble, dont leur fille, Blue Ivy, 9 ans, ainsi que des jumeaux de trois ans, Sir et Rumi, qui ont fait une rare apparition sur l’Instagram de leur mère lors d’un voyage en famille à Malibu, Californie fin mars.

Alors que Blue Ivy n’était peut-être pas d’humeur à célébrer la nomination de son père au Rock & Roll Hall of Fame – et sa prochaine intronisation -, elle a trouvé un moyen de lui rendre hommage plus tôt cette année après avoir décroché un grand prix elle-même!

Aux Grammy Awards en mars, Blue Ivy a pu honorer son père après avoir remporté son premier Grammy pour son travail sur la chanson de sa mère, «Brown Skin Girl», faisant d’elle la deuxième plus jeune récipiendaire d’un Grammy. Sur son Instagram, Beyoncé a partagé un montage vidéo de la soirée récompensée, y compris quelques photos de sa fille tenant son prix.

Sur l’une des photos, on peut voir Blue Ivy portant une couronne alors qu’elle boit du trophée, renversée sur le côté, à travers une paille rayée bleue. Ce moment adorable a non seulement capturé un jalon de carrière, mais a également donné un cri visuel à Jay-Z après une déclaration qu’il a faite des années auparavant lors de la remise des prix.

En 2014, lorsque Jay-Z a remporté un Grammy pour la meilleure collaboration rap / chantée, il a déclaré lors de son discours de remerciement: «Je veux dire à Blue:« Regarde, papa a eu une tasse en or pour toi »», inclinant son prix sur son côté, un moment qu’elle pourrait recréer à peine sept ans plus tard.