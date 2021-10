LG présente un téléviseur 8K de 325 pouces pour votre salon

LG a maintenant présenté le premier concurrent de « The Wall » de Samsung. Le téléviseur 8K de 325 pouces est disponible pour 1,7 million de dollars américains et les utilisateurs privés peuvent également accrocher l’appareil dans leur salon. Une technologie de type MicroLED garantit une qualité d’image élevée.

Le LG DVLED Home Cinema Display est disponible dans des tailles comprises entre 108 et 393 pouces et des résolutions allant de Full HD à 8K. Le modèle 8K mesure 325 pouces et pèse autant qu’une petite voiture, comme l’écrit CNET en référence à LG. Les téléviseurs utilisent des pixels auto-éclairants similaires aux OLED, mais avec des LED comme pixels. Il n’y a donc pas d’effet de burn-in. Bien que la technologie DVLED de LG soit similaire à celle de Samsung MicroLED, ce n’est pas la même chose.

Pas tout à fait la même chose que MiniLED

La raison : les LED de LG sont légèrement plus grandes que celles de Samsung. Avec les appareils DVLED, il existe des écarts de 0,9 millimètre jusqu’à 1,5 millimètre entre le centre d’un pixel au suivant. Les pixels MicroLED, quant à eux, mesurent 0,15 à moins de 1 millimètre. Les téléviseurs DVLED atteignent une luminosité de 1 200 nits, similaire à un téléviseur LCD avec gradation locale complète.

Plutôt un remplacement de projecteur qu’un téléviseur

Les DVLED sont destinées à remplacer les projecteurs plutôt que les téléviseurs et offrent une qualité d’image bien supérieure par rapport aux projecteurs. Cependant, ils sont aussi beaucoup plus chers que les projecteurs. La plupart des téléviseurs DVLED sont au format 16: 9, mais LG vend également des modèles 32: 9. Les informations exactes sur la disponibilité ne sont pas encore disponibles. La question de savoir si et quand les téléviseurs MiniLED et DVLED deviendront abordables pour le consommateur moyen est également dans les étoiles.