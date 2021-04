Dans Beloved Beasts, Michelle Nijhuis montre que l’histoire peut aider à contextualiser et guider la conservation moderne

À travers les yeux et les actions des individus, Beloved Beasts dépeint l’évolution du domaine étonnamment jeune d’une poursuite presque uniquement de l’élite occidentale privilégiée à «un mouvement qui est façonné par de nombreuses personnes, de nombreux endroits et de nombreuses espèces».

Par Rachel Love Nuwer

Les défenseurs de l’environnement d’aujourd’hui sont obligés de protéger les incarnations vivantes de dizaines de millions d’années de création de la nature, et ils sont confrontés à des défis sans précédent pour ce faire – du changement climatique et de la destruction de l’habitat à la pollution et au commerce non durable des espèces sauvages. Étant donné que l’extinction est le prix de l’échec, il y a peu de pardon pour l’erreur. Pour réussir, il faut trouver un équilibre non seulement entre les complexités des espèces et des habitats, mais aussi entre les personnes et la politique. Avec environ 1 million d’espèces maintenant menacées d’extinction, les défenseurs de l’environnement ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir.

Pourtant, le passé – un répertoire clé des leçons durement apprises par essais et erreurs – est trop souvent oublié ou négligé par les praticiens de la conservation aujourd’hui. Dans Beloved Beasts: Fighting for Life in an Age of Extinction, la journaliste Michelle Nijhuis montre que l’histoire peut aider à contextualiser et guider la conservation moderne. En effet, on peut soutenir que ce n’est qu’au cours des 200 dernières années environ que quelques individus dispersés ont commencé à réfléchir sérieusement à la nécessité de sauver des espèces – et ce n’est que dans les 50 dernières années que la biologie de la conservation est même apparue comme un domaine distinct.

Bêtes bien-aimées se lit comme une enquête sur qui est qui et les plus grands moments de ces décennies de développement. À travers les yeux et les actions des individus, il dépeint l’évolution du domaine étonnamment jeune d’une poursuite presque uniquement de l’élite occidentale privilégiée à «un mouvement qui est façonné par de nombreuses personnes, de nombreux endroits et de nombreuses espèces».

C’est dans la zone grise du personnel, cependant, que le livre est le plus fascinant. Même les défenseurs de l’environnement les plus célèbres et les plus réussis avaient des défauts humains, et Nijhuis n’hésite pas à se soucier de ces détails. Comme elle l’écrit, «L’histoire de la conservation moderne des espèces est pleine de gens qui ont fait les mauvaises choses pour les bonnes raisons, et les bonnes choses pour les mauvaises raisons.»

Dans un chapitre, par exemple, Nijhuis raconte l’histoire de William Temple Hornaday, un taxidermiste américain qui a été le premier directeur de ce qui est maintenant le zoo du Bronx et qui est crédité d’avoir sauvé le bison américain de l’extinction. À la fin du 19e siècle, des preuves indiquaient clairement que le bison, une espèce qui comptait autrefois des dizaines de millions, était sur le point de disparaître en raison d’une chasse excessive. Pourtant, à l’époque, la plupart des gens supposaient que «les espèces étaient statiques et durables», écrit Nijhuis, et ceux qui ont eu vent de la chute du buffle américain ont surtout répondu par un haussement d’épaules.

Étrangement pour son époque, Hornaday est devenu obsédé par le sort de l’animal. Il a décidé que la seule façon de préserver l’espèce de l’extinction était d’établir un troupeau captif pour, comme il l’écrivait, «expier la honte nationale qui s’attache à l’extermination sans cœur et insensée de l’espèce à l’état sauvage». Avec le soutien de Theodore Roosevelt, Hornaday a établi un petit troupeau de bisons dans le Bronx en 1905, dont les descendants urbains sont devenus les fondateurs de certains des 500 000 bisons qui survivent aujourd’hui. Plus que simplement sauver une espèce, le travail d’Hornaday a contribué à faire reconnaître publiquement l’extinction comme une «tragédie inutile» plutôt que comme un coût inévitable d’expansion, écrit Nijhuis.

Pourtant, malgré tout le bien qu’il a fait pour le monde naturel, Nijhuis souligne que les succès d’Hornaday – comme de nombreux gains de conservation des XIXe et XXe siècles – ont été fondés sur le nationalisme, le sexisme et le racisme. «Pour Hornaday et ses alliés, le sauvetage du bison n’avait rien à voir avec les gens qui dépendaient de l’espèce – et beaucoup à voir avec leurs propres illusions sur eux-mêmes», écrit Nijhuis.

Les bisons ont été massacrés en masse dans les années 1800, non seulement pour leurs peaux, mais aussi «comme moyen pratique de contrôler» les Amérindiens qui dépendaient des animaux pour se nourrir, écrit Nijhuis. Dans le même temps, des hommes blancs comme Hornaday et Roosevelt ont commencé à s’approprier le bison comme un symbole de la masculinité caucasienne robuste, à la fois pour l’association des animaux à une «vie intense» et comme la cible de choix des riches chasseurs blancs. Malgré les preuves du contraire, Hornaday a blâmé en partie la disparition du bison sur les Amérindiens, et son bison élevé dans le Bronx, souligne Nijhuis, a été relâché sur des terres saisies aux Apache, Comanche et Kiowa. Protéger le bison signifiait donc protéger «une version pernicieusement exclusive du progrès naturel», écrit Nijhuis.

Avec chaque génération suivante, cependant, le domaine de la conservation s’est progressivement amélioré en termes de portée et d’éthique. Dans son âge avancé, Hornaday, par exemple, a soutenu et encouragé l’activisme et l’éducation écologique de Rosalie Edge. Un mondain new-yorkais épris d’oiseaux, Edge a aidé à réformer la société Audubon, qui, à l’époque, soutenait l’éradication des rapaces et s’opposait au resserrement des restrictions de chasse.

Un an avant que le terme «écosystème» ne soit inventé en 1934, Edge discuta avec Hornaday d’une prise de conscience révolutionnaire à laquelle elle était parvenue: cette espèce devrait être protégée non seulement parce qu’elle intéresse les humains – comme l’avait motivé Hornaday et les hommes de son temps. – mais parce que chacun forme un maillon vital dans une chaîne vivante. Une décennie après la conversation d’Edge et d’Hornaday, la centralité et la fragilité des liens écologiques deviendraient d’autant plus évidentes lorsque Rachel Carson réfléchissait aux impacts du pesticide DDT sur les rapaces au Hawk Mountain Sanctuary en Pennsylvanie, une aire protégée fondée par Edge.

Les idées et les liens ont continué à se développer. À peu près au même moment où Edge faisait campagne pour les oiseaux, Aldo Leopold a popularisé l’idée que les écosystèmes, et pas seulement les espèces, doivent être protégés, et que ce gibier est une confiance publique qui devrait être gérée par une loi fondée sur la science. Ce changement de zeitgeist a abouti au modèle nord-américain de conservation de la faune. Léopold «croyait qu’il était possible d’aimer d’autres espèces et de les utiliser à bon escient», écrit Nijhuis.

Le mouvement de conservation a pris de l’ampleur à la suite de la Seconde Guerre mondiale, écrit Nijhuis, lorsque le mot «mondial» est devenu plus répandu et que l’interdépendance du monde – à la fois écologique et humaine – est devenue évidente. Les données compilées par la nouvelle Union internationale pour la conservation de la nature ont également révélé combien d’espèces étaient menacées d’extinction et ont déplacé l’attention du mouvement vers les secours d’urgence. Mais alors que la conservation s’est étendue à d’autres continents, en particulier à l’Afrique, elle a continué à travailler à travers diverses difficultés de croissance, y compris des vues racistes sur l’incapacité de l’Afrique indépendante à gérer ses propres ressources naturelles. «De nombreux défenseurs de l’environnement étrangers ont vu le paysage africain comme John Muir avait vu Yosemite – comme un endroit extraordinaire destiné à être visité et non habité», écrit Nijhuis.

Cette soi-disant approche de conservation des forteresses perpétuée dans les années 1950 et 1960 – une entreprise descendante dans laquelle les autorités mondiales informent en fin de compte les agendas nationaux et locaux – a depuis été critiquée et a été de plus en plus remplacée par une version de la conservation qui reconnaît que les humains sont une partie inextricable du paysage. De plus, à maintes reprises, les défenseurs de l’environnement ont appris (souvent à la dure) que la protection des lieux sauvages ne peut jamais réussir sans l’adhésion des personnes qui y vivent. «Pour protéger la biodiversité – pour fournir à d’autres espèces les ressources dont elles avaient besoin pour s’adapter, survivre et prospérer – les défenseurs de l’environnement, y compris les biologistes de la conservation, ont dû persuader certains de leurs semblables de faire des sacrifices, au moins à court terme,» Nijhuis écrit.

Le problème, poursuit Nijhuis, «n’est pas l’inattention aux besoins humains, mais l’inattention à la complexité humaine». Les écologistes considèrent trop souvent l’humanité de la même manière qu’une population d’espèces qui s’intègre dans une seule niche écologique avec des relations et des dépendances bien définies, soutient Nijhuis, plutôt que comme des êtres pensants et dotés de technologies, conscients de notre place parmi les autres espèces et les uns avec les autres. Nous ne sommes pas non plus des joueurs passifs. «Alors que le futur parfait se transforme en présent parfait, nous pouvons nous appliquer à créer un présent et un futur tolérables – pour nous-mêmes et pour le reste de la vie», écrit Nijhuis.

Cependant, les décisions que nous prenons sont souvent imprévisibles, éclairées par un vaste éventail de facteurs sociaux, culturels et individuels. «La biologie de la conservation, en d’autres termes, ne peut être laissée aux seuls biologistes», écrit Nijhuis. C’est pour cette raison que le domaine a commencé à s’appuyer sur d’autres domaines d’expertise en dehors de l’écologie pure, notamment l’économie, la politique, les sciences sociales, etc. Ce besoin de diversité – non seulement dans la nature mais aussi dans le cadre des efforts humains pour la protéger – est quelque chose que Léopold et d’autres ont reconnu il y a des décennies, mais ne fait que commencer à se concrétiser de manière pratique.

L’histoire fait également partie intégrante de cette complexité. Tout comme nous ne pouvons pas protéger quelque chose dont nous ignorons l’existence, les échecs et les succès passés ne peuvent pas non plus être mis à profit pour des gains futurs si l’histoire est oubliée. «Bêtes bien-aimées» est donc une lecture incontournable et nécessaire pour quiconque s’intéresse au domaine de la conservation. Comme l’écrit Nijhuis, «Nous pouvons avancer en comprenant l’histoire de la lutte et de la survie que nous avons déjà – et en voyant les possibilités de ce qui reste à écrire.»

Cet article a été initialement publié sur Undark. Lisez l’article original.

