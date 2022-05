Riley Keough a pleuré en regardant « Elvis » avec maman Lisa Marie et grand-mère Priscilla Presley

C’est tout un Festival de Cannes pour le premier réalisateur Riley Keough.

Non seulement elle fait ses débuts avec son premier film en tant que cinéaste (« War Pony », qu’elle a co-réalisé avec sa partenaire productrice Gina Gammell), mais son histoire familiale est le sujet du film étoilé de Baz Luhrmann, « Elvis », qui fera sa première mondiale la semaine prochaine au festival. Keough est la petite-fille d’Elvis Presley, joué dans le film d’Austin Butler.

Keough a rejoint Variety et Kering à Cannes pour une conversation Women In Motion, où elle a dit que Luhrmann avait parlé à sa famille lorsqu’elle travaillait sur son film, mais elle n’a jamais été approchée pour un rôle, malgré la forte ressemblance qu’elle a avec sa grand-mère, Priscilla Presley, et sa mère, Lisa Marie Presley. Keough a également révélé que le trio de femmes avait regardé le film ensemble. Revivre le traumatisme de sa famille à l’écran l’a fait pleurer pendant la projection.

« C’était une expérience très émouvante. C’est très intense à regarder quand c’est votre famille », a déclaré Keough. « Le premier film que j’ai vu au cinéma et j’ai dit que je voulais faire des films était » Moulin Rouge « , j’avais 12 ans. C’était un véritable honneur de savoir que Baz faisait ce film. ‘Roméo + Juliette’ et ‘Moulin Rouge’, pour l’âge que j’avais à l’époque, étaient vraiment puissants. Ce n’est pas comme si je me méfiais de Baz, mais tu protèges ta famille.

Keough a déclaré que Luhrmann s’était assis avec elle et sa famille pendant plusieurs heures avant de commencer à filmer « Elvis ». La famille de l’acteur a également donné au réalisateur un accès intérieur à Graceland, mais personne n’a eu d’impact sur les décisions créatives de Luhrmann pour le film. Comme l’a dit Keough, « En fin de compte, nous n’allons pas dire à Baz Luhrmann comment faire un film. »

« Au cours des cinq premières minutes, j’ai pu sentir tout le travail que Baz et Austin ont mis pour essayer de bien faire les choses. Cela m’a immédiatement ému », a déclaré Keough. « J’ai commencé à pleurer cinq minutes plus tard et je n’ai pas arrêté. Il y a beaucoup de traumatismes familiaux et de traumatismes générationnels qui ont commencé à cette époque pour notre famille. Je me suis senti honoré qu’ils aient travaillé si dur pour vraiment obtenir son essence, pour ressentir son essence. Austin a si bien capturé cela.

Luhrmann n’a pas demandé à Keough de jouer dans le film, et Keough n’était pas non plus intéressé à y apparaître.

« C’est un peu trop proche », a déclaré Keough Variété. « C’est assez intense pour être regardé, je ne veux pas y jouer. Ce n’était jamais une conversation. Je pense qu’il y avait là une frontière qui se sentait respectée d’une manière agréable.

La rave de Keough pour « Elvis » suit les traces de Lisa Marie Presley et Priscilla Presley partageant leur propre amour pour le film. Priscilla a assisté au Met Gala avec Butler plus tôt ce mois-ci. Warner Bros. ouvre « Elvis » dans les salles le 24 juin.

