Ashnikko révèle comment leurs fans s’appelaient presque | 45secondes.fr se réunit

Les cendriers, ça vous dit ?

Tous les noms de fandom ne sont pas égaux, mais les « Demidevils » d’Ashnikko doivent être l’un des meilleurs.

Ashnikko a été catapultée dans la célébrité après que plusieurs chansons comme « Daisy » et « Stupid » soient devenues virales sur TikTok, et son fandom n’a cessé de grandir depuis. Maintenant, dans une nouvelle vidéo avec 45secondes.fr, Ashnikko a révélé deux autres noms qui ont presque fait la coupe et ils sont hystérique.

Interrogé sur le nom du fandom, Ashnikko a déclaré: « J’étais un peu comme peut-être ne pas les Demidevils parce que c’est le nom de ma mixtape. Mais ils s’appellent juste Demidevils et à ce stade, je n’ai pas le choix en la matière, alors ils peuvent faire ce qu’ils veulent. »

Quant à tous les noms alternatifs qui flottaient, Ashnikko a révélé: « J’ai entendu les Cendriers, j’ai entendu les Cendriers, mais je pense que les Demidevils sont le bon, désolé! »

En fin de compte, ce n’est pas le nom qui compte pour Ashnikko. « Je suis moins préoccupé par ce qu’ils s’appellent et plus par le fait qu’ils constituent une communauté vraiment sympathique et solidaire, car il y a beaucoup de fandoms qui ne le sont pas. Je ne vais pas citer de noms. Mais je pense que mon fandom est extrêmement favorable , gentils, intelligents et ouverts d’esprit. Ce sont des gens vraiment adorables avec qui j’aime parler et passer du temps.

Appuyez sur lecture sur la vidéo en haut de cette page pour voir Ashnikko peindre un autoportrait et parler des fandoms, des pièges des réseaux sociaux et des meilleurs conseils qu’ils aient jamais reçus.

Ashnikko a été occupé ces derniers temps à sortir deux singles simultanément, « Panic Attacks In Paradise » et le très attendu « Maggots ». Comme le dit Ashnikko, les deux chansons ne pourraient pas être plus différentes mais elles viennent du même endroit.

« ‘Panic Attacks In Paradise’ et ‘Maggots’ ont tous deux été écrits quand j’étais dans un endroit très bas », a-t-elle déclaré. « Un endroit sale et purulent où se brosser les dents et sortir du lit était comme une victoire. ‘PAIP’ est un commentaire sur combien je m’ennuyais à l’époque. Tout était bien. J’étais en bonne santé et ma carrière allait très bien. J’étais dans un « paradis » métaphorique. Mais hélas, ma chimie cérébrale avait d’autres projets. J’avais tellement mal et je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. J’étais un gâchis insupportable, tellement obsédé par ma propre blessure. Je le conduisais avec moi comme un chien enragé, le laissant mordre tous ceux avec qui j’entrais en contact. Là où ‘PAIP’ est doux et désespéré, ‘Maggots’ est une pure rage. Je jette un bouclier protecteur d’électricité autour de moi et je défie quiconque d’essayer de le traverser. Je décide qu’être un peu méchant est un choix de vie plus facile. Je préfère être une garce enragée que de laisser les gens profiter de ma gentillesse. Je vais prendre tous les parasites qui s’enfoncent dans ma chair et les aplatir sous mes bottes.

