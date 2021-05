Pourquoi le look Cruella d’Emma Stone n’est pas basé sur le tour emblématique de Glenn Close en tant que méchant de Disney

Dans une tendance tout droit sortie des films de bandes dessinées, Emma Stone sera bientôt vue dans une histoire d’origine pour l’un des méchants les plus célèbres de l’animation, Cruella de Vil. Le personnage fait partie intégrante de la culture pop depuis des décennies et a été joué avec beaucoup de succès par Glenn Close en 1996. 101 Dalmatiens et sa suite. Dans une récente interview, le costumier de Cruella, On a demandé à Jenny Beavan si les looks emblématiques de Close tirés de ses films avaient influencé le style visuel de la vision de Stone sur le personnage. Selon Beavan, seule la palette de couleurs reste la même entre les deux Cruellas de Stone and Close.

« Parce que c’est un film d’origine et que ces deux-là sont en quelque sorte la fin de notre film, mais probablement 10 ans après parce que cela s’est déroulé dans les années 90 et nous étions dans les années 70, donc même plus tard, dans 20 ans. Donc, non, autre que le fait que, vous savez, le personnage de Cruella semble être défini par le noir et blanc, et évidemment, il y a un peu de rouge qui entre et les Dalmatiens en sont une partie importante. Mais non, je n’ai pas vraiment . «

L’original 101 Dalmatiens roman et les dessins animés et les films d’action en direct basés sur celui-ci qui ont présenté le monde à Cruella étaient carrément destinés aux enfants. Le prochain Cruella, d’autre part, semble être une réimagination granuleuse du personnage central et semble plus ancrée dans le monde réel. À tel point que le personnage de Stone ne s’appelle même pas Cruella, mais Estella.

Au lieu d’être le créateur intrigant de manteaux de chien qui était Cruella dans les films précédents, Estella est une créatrice de costumes en herbe. Après avoir été rejetée par la haute société londonienne pour ses créations audacieuses, Estella prépare son retour, qui consiste à éliminer le principal méchant du film, la baronne von Hellman, interprétée par Emma Thompson.

Et donc Estella alias Cruella est davantage un anti-héros qu’un méchant, et ses vêtements sont moins manifestement méchants que ce que nous avons vu dans les versions précédentes du personnage. Beavan poursuit en expliquant que l’association la plus proche entre Cruella décrite par Emma Stone et Glenn Close est que le premier deviendra le second quelque part sur toute la ligne.

«J’ai regardé Jasper et Horace, en particulier dans l’animation, et j’ai senti qu’il y avait quelque chose de charmant dans la façon dont ils étaient dessinés et leurs couleurs. Donc, j’ai légèrement apporté cela dans les costumes de Joel Fry et Paul Walter Hauser. Mais ils l’étaient probablement. le plus influencé de quelque manière que ce soit par l’animation. Je voulais juste m’assurer que vous pourriez croire que, finalement, [Emma Stone] pourrait devenir Glenn Close. C’était à peu près tout ce que mon influence allait. «

Si Cruella s’avère être un succès, il sera amusant de voir si Disney essaie de transformer le tout en franchise, menant à un 101 Dalmatiens reboot où Cruella reçoit une raison sympathique de vouloir utiliser la peau des Dalmatiens pour fabriquer un manteau de fourrure. Réalisé par Craig Gillespie, Cruella met en vedette Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry et Emily Beecham. Le film arrive dans les salles et sur Disney + Premiere Access le 28 mai. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Cruella