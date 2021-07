L’expérience traumatisante d’une actrice sur le tournage d’Harry Potter

Pour beaucoup, la saga cinématographique de Harry Potter C’est son préféré, car c’était une partie importante de la croissance d’une génération. Les films adaptés des livres de JK Rowling tournent autour du jeune sorcier et de ses amis, où ils nous laissent de belles leçons. Cependant, tout n’était pas aussi génial qu’il y paraît, puisqu’une histoire en coulisses vient d’être révélée qui laisse Warner Bros dans une mauvaise passe..

Dans une interview avec les médias britanniques Indépendant, Jessie Cave a rappelé les mauvais traitements qu’elle a subis par la production lors des enregistrements des dernières cassettes de la franchise. L’actrice est apparue pour la première fois dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, donner vie Brun lavande, qui serait la petite amie de Ron Weasley et devient un personnage récurrent.

C’était sans doute le rôle le plus important de sa carrière, mais son expérience pendant le tournage était vraiment oubliable pour elle. Au cours de la conversation, il a assuré que elle a été maltraitée à cause de son surpoids: « J’ai pris beaucoup de poids après le tournage du sixième film d’Harry Potter. Je ne voulais pas me priver de nourriture. Je grandissais et pendant cette période de puberté, il est normal de prendre du poids. C’est ce qui se passe. Ce qui m’est arrivé « .

Il raconta ensuite ce qui s’était passé : « Alors, quand je suis retourné au tournage des derniers films, ils m’ont traité presque comme si j’étais une autre espèce », a-t-il assuré. Il a également rappelé : « C’était horrible. C’était probablement plus moi et mon insécurité, sachant que je ne portais pas le même jean de taille, mais ce n’était pas une époque où les actrices étaient plus grandes qu’une taille 8. Dans le film précédent, c’était, et maintenant, elle faisait une taille 12. C’était horrible. C’était une expérience vraiment inconfortable. « .







La vérité est qu’à la fin de tout Jessie Cave a pris cette mauvaise situation et l’a transformée en quelque chose de positif: « Si j’étais resté mince, anormalement mince, malheureusement mince, j’aurais probablement eu plus de rôles d’acteur, et je n’avais pas commencé à écrire. ». « Et puis je ne sais pas qui je serais maintenant parce que l’écriture est ce que je suis. Je suis presque reconnaissant d’avoir pris autant de poids. », a culminé.