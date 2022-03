Jussie Smollett condamné pour avoir menti à la police en alléguant une attaque raciste et homophobe

L’acteur assiégé Jussie Smollett a été condamné jeudi à 150 jours de prison et 30 mois de probation pour avoir faussement signalé à la police qu’il avait été victime d’une attaque raciste et homophobe en 2019.

« Vous n’êtes qu’un charlatan prétendant être victime d’un crime de haine », a déclaré le juge James Linn à Smollett lors de l’annonce de la peine.

Smollett a répondu à la phrase en criant à plusieurs reprises « Je ne suis pas suicidaire! » en cour.

L’ancienne star de « Empire », 39 ans, a été reconnue coupable par un jury de Chicago en décembre de cinq chefs d’accusation de conduite désordonnée. Il a été déclaré non coupable du sixième chef de coups et blessures aggravés.

Les accusations découlaient d’un rapport de janvier 2019 dans lequel Smollett, qui est noir et gay, alléguait qu’il avait été brutalement agressé dans le quartier de Streeterville à Chicago.

L’acteur a déclaré que deux hommes lui avaient donné des coups de poing et de pied, utilisé des insultes racistes et homophobes, lui avaient lancé un produit chimique au visage et lui avaient enroulé un nœud coulant autour du cou.

L’enquête policière a conduit à l’arrestation d’Olabingo Osundairo et de son frère Abimbola, qui travaillaient sur le tournage d' »Empire ».

Ils ont finalement été libérés et Smollett a été arrêté le 21 février 2019, après que les autorités l’ont accusé d’avoir recruté les frères pour organiser l’attaque.

La police a déclaré à l’époque que Smollett avait orchestré l’incident bidon pour faire avancer sa carrière, une affirmation que l’acteur nie.

Avant sa condamnation, l’équipe juridique de Smollett avait fait pression pour un nouveau procès ou un verdict de non-culpabilité, alléguant que ses droits constitutionnels avaient été violés lorsque le tribunal avait empêché ses avocats de participer activement au processus de sélection du jury.

Dans des documents judiciaires, l’équipe a écrit que le tribunal « a commis de nombreuses erreurs de procès avant le procès et pendant la durée du procès ».

Ses avocats ont fait valoir qu’ils n’étaient pas autorisés à poser des questions aux jurés potentiels, les empêchant de découvrir d’éventuels préjugés ou « impartialité douteuse » envers Smollett étant donné que l’affaire était très médiatisée.

