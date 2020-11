La nouvelle console rétro de Capcom comprend des jeux ‘Street Fighter’ et ‘Mega Man’ et a une belle sensation vintage

Même si les jeux que j’ai apportés étaient absurdes, On ne peut nier que cette nouvelle console Capcom avec écran inclus une adorable touche vintage, et parfait pour accompagner votre contenu rétro. Bien que la société japonaise n’ait pas encore officiellement annoncé cette Retro Station, elle est soudainement apparue sur Amazon Japon et Siliconera a fait écho à l’invention. Il comprend, outre l’écran de huit pouces et une sortie HDMI, un contrôleur avec six boutons récréatifs.

Selon l’annonce de l’article sur Amazon, La console comprend dix jeux de deux des plus grandes franchises de Capcom: «Street Fighter II», «Street Fighter II Champion Edition», «Super Street Fighter II», «Super Street Fighter II Turbo» et «Super Puzzle Fighter II Turbo» d’une part. Et de l’autre, «Mega Man: The Power Battle», «Mega Man 2 The Power Fighters», «Mega Man X», «Mega Man Soccer» et «Mega Man & Bass».

Une sélection de jeux très particulière

C’est une sélection certainement particulière: de «Street Fighter», la plupart sont des itérations du deuxième volet de la série, plus un «Super Puzzle Fighter». De ‘Mega Man’, il existe deux jeux d’arcade relativement rares, et trois de Super Nintendo, choisis avec un critère curieux: ‘X’ – qui a lancé sa propre sous-franchise -, ‘Mega Man & Bass’ et le très rare ‘Soccer’ . Ce sont tous des jeux qui Ils vont du curieux au carrément excellent, mais choisis avec des intentions qui semblent quelque peu arbitraires.

Actuellement, la page produit n’a pas de prix, mais Siliconera dit qu’à sa sortie, il était de 21 780 yens, soit environ 175 euros. Et il y a aussi une date de sortie sur la page, très proche: le 1er décembre. Peut-être que la confirmation officielle arrive, mais … quittera-t-il le Japon à temps pour la campagne de Noël?