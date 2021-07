Le « petit ami » de Britney Spears, Sam Asghari, simule-t-il la relation et est-il payé pour la « garder » ?

Britney Spears est la personne la plus recherchée sur Google, et cela ne devrait être une surprise pour personne. Avec la tutelle de Spears sous surveillance publique, les fans et les supporters continuent de rester aux côtés de la pop star et sont fortement investis dans le résultat.

Certaines des allégations les plus choquantes de la déclaration de Spears du 23 juin incluent le fait d’avoir été forcée de porter un DIU, d’avoir été soumise à de longues heures de travail et de faire des tournées malgré les objections, et d’être menacée de punition si elle refusait de suivre un traitement.

Mais peut-être que l’une des spéculations les plus étranges concerne le petit-ami de Britney Spears, Sam Asghari.

Des théories ont émergé selon lesquelles Asghari n’est pas seulement un « bon gars » qui a soutenu sa petite amie dans les moments difficiles ; non, les rumeurs sont en fait beaucoup plus douteuses.

Les fans se sont tournés vers YouTube et TikTok pour faire des réclamations, et bien que nous aimions tous une bonne théorie du complot, le fait que celle-ci puisse être vraie est assez épouvantable.

Voici 6 raisons pour lesquelles les fans pensent que Sam Asghari simule sa relation avec Britney Spears et peut être payé par la tutelle pour la contrôler et la « garder ».

1. Asghari a fait de fausses déclarations sur son choix de carrière.

Dans une interview avec Men’s Health, Asghari a affirmé qu’il voulait devenir joueur de football et a été recruté pour jouer dans l’équipe de football de l’Université du Nebraska.

Men’s Health a imprimé à l’origine : « Cela a conduit à être recruté par l’Université du Nebraska-Lincoln. Mais, après avoir coupé sa première année, il est retourné à LA pour jouer pour le Moorpark College. Il s’avère que rien de tout cela n’était vrai.

Erin Sorenson de Hail Varsity a plongé en profondeur dans les revendications d’Asghari de son interview, et a découvert que les anciens joueurs de l’équipe ne se souvenaient pas de lui avoir jamais joué sur le terrain avec eux, et qu’Asghari n’était pas dans la classe 2012 du Nebraska sans rendez-vous.

Dans une interview désormais indisponible avec 1STMAN, Asghari a déclaré plus tard qu’il était en train de devenir officier de police et s’était inscrit au Los Angeles Pierce College pour étudier la justice pénale.

« L’un des plus grands sacrifices que j’ai fait pour changer ma vie et aussi pour changer ma carrière remonte à environ 2 ans. J’ai dû changer mon objectif de vie qui était de devenir policier. En pleine police, j’ai compris que ma passion était ailleurs. J’étais beaucoup plus passionné par le mannequinat et le jeu d’acteur », a-t-il déclaré.

Asghari est devenu plus tard un entraîneur personnel, un modèle et un acteur.

2. Les détails de leur relation sont sommaires.

Spears et Asghari se sont rencontrés sur le tournage de son clip vidéo pour sa chanson « Slumber Party ». Les deux se sont entendus et Britney a enregistré son numéro de téléphone, mais ne l’a pas contacté pendant cinq mois pour convenir d’un rendez-vous.

En novembre 2016, les deux ont été fréquemment repérés et en janvier 2017, ils ont confirmé leur relation lorsque Spears a publié une photo d’eux le jour du Nouvel An ensemble.

Mais il semble que le couple n’était pas intéressé à prendre les choses lentement; en fait, leur relation a progressé assez rapidement.

Selon des sources, Spears et Asghari parlaient déjà de mariage et d’avoir des enfants au début de leur relation. Des lances même abandonné le mot L le même mois ils sont devenus officiels, en disant: « Amour fou pour celui-ci » dans un tweet.

« Elle veut se fiancer avec son petit ami, Sam… Elle pense que Sam serait non seulement le partenaire parfait, mais qu’il serait aussi un parfait beau-père pour ses enfants… Ils adoreraient se marier dès qu’elle La résidence à Vegas se termine en décembre [2017] », a déclaré la source à l’époque.

Spears a également posté une photo sur Instagram avec une bague géante au doigt, après une relation d’environ six mois seulement.

3. Asghari aurait trompé Spears.

En janvier 2017, à peu près au moment où le couple a rendu public leur relation, l’ancienne du « Bad Girls Club », Morgan Osman, a publié une photo choquante sur son compte Instagram.

La photo était d’elle en train d’embrasser Asghari, avec la légende : « Tellement amusant l’autre jour, tant de souvenirs et d’autres vidéos à venir #britneyspears #britneyarmy #samasghari #britneyfamily ».

En raison de la réaction des fans, Osman a supprimé la photo dans l’heure suivant sa publication.

Dans une interview, Osman a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi tout le monde m’attaque ; Sam Asghari est le tricheur. Je suis désolé pour Britney Spears, elle semble être une bonne personne… J’ai une vidéo et des images de notre VRAIE relation. Britney, il t’utilise.

Photo : officialmorganbritt / Instagram.com

L’année dernière encore, il y a eu d’autres spéculations selon lesquelles Asghari avait de nouveau triché, après que Spears a publié sur son compte Instagram une photo d’un guépard, avec la légende : « Le guépard est un gros chat d’Afrique…. il ne parle pas anglais mais peut courir à plus de 100 km/h… en d’autres termes, ne plaisante pas avec le chat.

Mais cela pourrait-il être juste un article amusant qu’elle a fait? Spears est connue pour ses publications quelque peu étranges et dans le passé, elle a publié des photos de guépards. De plus, juste un mois plus tard, elle a posté une photo d’elle et d’Asghari… tout à propos de la couleur rouge, pour une raison quelconque.

Pourtant, il est indéniable que la personne sur la photo d’Osman est Asghari, ce qui signifie qu’il a peut-être trompé Spears avant même de devenir sérieux.

4. Le comportement d’Asghari est discutable, en particulier sur les réseaux sociaux.

Spears publie fréquemment des photos d’elle et d’Asghari voyageant, s’entraînant ou traînant ensemble. Mais en décembre 2020, elle a posté une photo sur Instagram qui a immédiatement attiré l’attention des fans, les inquiétant.

La photo montre Spears et Asghari posant ensemble, mais avec la main d’Asghari autour du cou de Spears. La légende est également vraiment anormale, lisant « Joyeux anniversaire à moi » suivi d’un tas d’emojis.

Le message a été publié le 2 décembre, mais l’anniversaire de Spears n’est que le 3 décembre, ce qui amène les fans à se demander si c’était en fait elle qui avait mis le message en ligne, ou si Asghari avait lui-même publié la photo.

Il semble que ce ne soit pas la première fois qu’Asghari fait des poses douteuses, car dans les vidéos divulguées d’Osman, on voit Asghari la tenir par le cou d’une main et lui attraper les cheveux de l’autre.

Photo : YouTube

Un autre exemple du comportement étrange d’Asghari implique une vidéo publiée sur les deux en train de s’entraîner, sur laquelle ils publient très souvent.

La vidéo montre Spears en train de s’entraîner avec un visage sérieux, et un instant plus tard, elle commence à sourire. Les fans ont supposé qu’Asghari avait dit à Spears de sourire alors que les deux soulevaient des poids ensemble.

Enfin, lorsque Spears a apparemment lancé un Instagram en direct sur le compte d’Asghari par accident, le mannequin et l’acteur n’ont pas tardé à arrêter le flux, ce qui a amené les fans à se demander pourquoi il ne voulait pas qu’elle l’enregistre pour commencer. À en juger par le fond du live Instagram, il semble que les deux étaient dans une voiture.

Photo : samasghari / Instagram.com

D’autres fans pensent qu’en raison du contrôle que sa tutelle exerce sur sa vie, Asghari a peut-être laissé Spears utiliser son téléphone à la place.

De plus, la façon dont Asghari se fait connaître a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux fans, en particulier ses messages lorsque Britney a été forcée de suivre un traitement.

En avril 2019, il a posté une photo que Britney avait prise pour son propre compte, qui disait: « Tombez amoureux de prendre soin de vous: esprit, corps, esprit. » Il l’a légendé: « Ce n’est pas une faiblesse, c’est un signe de force absolue, les gens ne devraient être inspirés que par cela, au moins je suis #plus fort »

Le fait qu’il l’ait soutenue pour suivre un traitement signifie qu’il vient peut-être de publier ce que l’équipe de Britney voulait que les gens pensent : qu’elle s’est volontairement rendue en traitement, ce qui, nous le savons d’après sa déclaration, est faux.

Asghari contrôle-t-elle ce que Spears publie sur son propre Instagram, ne lui permet-elle pas de passer en direct sur la plate-forme, lui demande-t-elle de sourire au bon moment et travaille aux côtés de son équipe prétendument abusive ?

5. Asghari est peut-être le chef personnel de Spears.

Non seulement Asghari est l’entraîneur personnel de Spears, mais les fans allèguent qu’il figure sur les documents judiciaires rédigés en tant que son chef, étant payé plus de 500 € par jour, cinq jours par semaine, soit environ 100 000 € par an.

Être sur la liste de paie en tant que chef signifie qu’Asghari est payée et fait en fait partie de la tutelle de Spears, mais il est impossible de le dire avec certitude puisque le nom a été censuré.

Asghari peut en fait cuisiner et Spears l’a présenté sur son Instagram, le montrant en train de préparer un repas pour elle. Il est apparu dans « The Doctors » et a affirmé qu’il était cuisinier au lycée, préparant 300 repas par jour, dont la plupart étaient des steaks. Et on dirait qu’il sait ce qu’il fait !

Parce qu’il existe de nombreuses règles dans la tutelle de Spears, peut-être qu’Asghari se fait passer pour un «chef personnel» comme un moyen pour lui de rester dans la vie de sa petite amie. Mais si les rumeurs sont vraies et qu’Asghari ne fait que « jouer au chef » contre paiement, eh bien… cela ne fait qu’alimenter l’incendie de #FreeBritney.

6. Asghari pourrait travailler pour Jamie Spears.

En février 2021, Asghari a appelé Jamie Spears pour avoir prétendument tenté de contrôler leur relation.

Il a publié un article sur ses histoires Instagram, disant: « Maintenant, il est important que les gens comprennent que je n’ai aucun respect pour quelqu’un qui essaie de contrôler notre relation et qui nous jette constamment des obstacles. À mon avis, Jamie est un total d ** k. Je n’entrerai pas dans les détails car j’ai toujours respecté notre vie privée mais en même temps je ne suis pas venu dans ce pays pour ne pas pouvoir exprimer mon opinion et ma liberté. »

Avant l’audience de tutelle de Britney où elle a fait sa déclaration, Asghari a posté une photo de lui sur ses histoires Instagram portant une chemise Free Britney.

Mais les choses sont-elles réellement telles qu’elles apparaissent ? Asghari a-t-il une relation controversée avec le père de Britney ?

À l’époque où le couple s’est réuni pour la première fois, des sources ont affirmé que Jamie Spears avait « quelques réserves et craignait que [Asghari] peut-être après son argent. »

Mais au cours de la dernière année environ, un initié a déclaré: « [Britney’s] papa et Sam sont en fait les plus proches qu’ils aient jamais été. Sam écoute aussi son père. Britney est si forte et Jamie et Sam veulent juste que tout le monde voie ça à son sujet.

Les règles de la tutelle sont strictes, à tel point qu’Asghari doit écouter Jamie Spears. Mais ce faisant, il travaille en fait avec l’ennemi ici. En plus d' »écouter » le père de Britney, cela laisse la possibilité qu’Asghari la surveille et la traque, le tout depuis l’intérieur de sa propre maison.

Asghari pourrait également bénéficier des finances de Spears si jamais elle en récupérait l’accès, en fonction de l’issue de la tutelle.

Seul le temps nous dira ce qui se passe, mais Britney Spears est une icône et ne mérite que le meilleur. Et même si Asghari la rend heureuse et qu’elle pourrait parfaitement ignorer les motivations potentielles de sa part, nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour elle.

Samantha Maffucci est une rédactrice pour YourTango qui a écrit des centaines d’articles sur les relations, les nouvelles tendances et le divertissement, et l’astrologie. Visitez son profil d’auteur pour plus de contenu.