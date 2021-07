L’une des décisions les plus importantes des services de streaming est si vous avez besoin de renouveler une série ou de parier définitivement et de leur faire confiance pour mieux performer. Cependant, parfois les questions d’une suite ne dépendent pas exclusivement des audiences ou des opinions des critiques, nous avons aussi des cas où les programmes sont partagés avec des productions extérieures et ne parviennent pas à un accord, comme cela s’est produit avec Anne avec un E à l’époque.

Depuis quelques mois, et surtout ces dernières semaines, nous avons été notifiés de diverses annulations par la plateforme Netflix. Parmi les plus impressionnants pour les téléspectateurs, nous avons la fermeture définitive de Monarca après deux saisons, car c’était l’un des programmes préférés en Amérique latine, bien que Nous avons également des finales obligatoires avec seulement quelques semaines de sortie. Si vous n’êtes pas encore à jour, Vous ne pouvez pas manquer la liste suivante avec toutes les séries qui n’auront plus d’épisodes.

+ Ce sont, pour l’instant, toutes les séries annulées par Netflix en 2021

– MONARQUE

Après la première de la saison 2, il semblait qu’ils se dirigeaient vers une troisième, mais Netflix a confirmé la fin. Le public s’est fait l’écho de la nouvelle sur les réseaux et a demandé le retour, mais il n’y avait pas de nouvelles et tout indique que l’histoire restera inachevée.







– ATYPIQUE

Ici, nous avons un cas d’annulation à cause des coûts de production et non par numéro d’audience. De plus, c’est l’une des séries les plus populaires, mais elle culminera dans sa quatrième saison.







– LA MÉTHODE KOMINSKY

Le show créé par Chuck Lorre, qui était à l’origine de Two and Half Men et The Big Bang Theory, s’est terminé avec la saison 3 sortie en mai. Nous savons qu’il a perdu l’une de ses pistes pour les derniers épisodes, mais on pense qu’il y avait une raison inconnue.







– LES IRRÉGULIERS

Quatre semaines seulement après la première sur la plateforme, il a été décidé de l’interrompre malgré les bonnes critiques et le nombre de téléspectateurs qu’il a obtenu au cours de ses 28 premiers jours. Aucune explication concrète n’a été donnée pour cette décision.







– L’HÉRITAGE DE JUPITER

Il est arrivé au streaming comme l’une des grandes promesses, mais il est parti sans douleur ni gloire. « Considérant où nous allons ensuite, nous avons pris la décision difficile de laisser notre incroyable casting sortir de la série alors que nous continuons à développer soigneusement tous les domaines de la saga Jupiter’s Legacy. »a déclaré Mark Millar, l’un des créateurs de la bande dessinée sur laquelle il était basé.







– PAPA ARRÊTE DE M’EMBARRASSER !

Même cas que les deux derniers mentionnés : il a eu son lancement officiel en avril et peu de temps après son annulation a été confirmée. La raison? Il n’y a pas de version officielle, mais on pense qu’il n’a pas atteint le nombre minimum de reproductions nécessaires.







– BONNES FILLES

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un original Netflix, c’est une série qui a été diffusée comme si c’était la sienne. Selon le Hollywood Reporter, la chaîne NBC a eu des problèmes contractuels qui lui ont permis de continuer et se terminera avec quatre saisons.







– LA RÉVOLUTION

L’une des principales propositions de la terreur française est arrivée en octobre 2020, mais peu de temps après sa fin a été décidée. Le réalisateur, Damien Couvreur, a assuré que ils ne sont pas parvenus à un accord car ils n’ont pas fini de capter l’attention du public.







– VIVRE AVEC SOI

L’émission Paul Rudd a confirmé son annulation définitive cette année, après sa première en 2019. Les téléspectateurs se demandaient pourquoi il n’y avait pas eu de deuxième saison, et la raison en est que l’acteur n’a signé un contrat que pour une seule livraison.







– SOUVENIRS D’IDHUN

La série animée adaptée des romans de Laura Gallego a suscité une vive polémique depuis sa première. Les problèmes de production dus à la sélection des voix des personnages et les critiques négatives ont conduit à la fin obligatoire.







– CONFORT DE CAMPAGNE

Dans les dernières heures, Netflix a décidé d’annuler quatre comédies à tout moment. L’un d’eux met en vedette Katharine PcPhee dans le rôle de Bailey, une chanteuse country qui devient baby-sitter pour les hymnes d’un célèbre chanteur.







– M. DES ÉGLISES

Après trois saisons, la plateforme arrêté d’avoir ce spectacle pour ne pas fonctionner comme prévu. Il a suivi un professeur de lycée qui a aidé ses élèves à atteindre leur plein potentiel.







– DANS LES BOÎTES

Kevin James Il est l’un des comédiens préférés du public pour avoir fait partie des films d’Adam Sandler, mais cela ne suffisait pas. La série du chef de l’équipe technique d’un atelier Nascar qui ne s’entend pas avec les jeunes ne reviendra pas.







– COLLAGE

Le dernier, jusqu’à présent, a terminé son histoire après deux saisons, pour les mêmes raisons que les trois cas précédents. Cette émission suivait un couple d’amis où l’un d’eux découvre que son fidèle ami travaille comme dominatrice.