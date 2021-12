Letterkenny annonce la date de sortie de Noël pour la saison 10

La comédie à succès Letterkenny vient de faire une très grosse annonce qu’ils seront de retour sur Hulu avec une toute nouvelle dixième saison. La date officielle de première est fixée au 26 décembre 2021. Si vous n’êtes pas familier avec cette comédie canadienne, vous pouvez rattraper son retard sur toutes les saisons qui sont actuellement en streaming sur Hulu.

Letterkenny tourne autour d’une petite communauté rurale canadienne du même nom. La série se concentre sur deux frères et sœurs Wayne et Katy, qui dirigent une petite ferme et produisent un stand avec l’aide des amis de Wayne, Daryl et Squirrely Dan. La plupart des épisodes traitent de la vie d’une petite ville et des différents types de personnes qui y vivent. Vous savez comme les fermiers (les « hicks »), les gens de l’extérieur qui composent l’équipe de hockey locale, le ministre de la ville, les toxicomanes (les « skids »), les membres de la réserve voisine (les « autochtones » ), les mennonites locaux et bien sûr les Québécois.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Letterkenny est créé par Jared Keeso, développé et écrit principalement par Keeso et Jacob Tierney. Le spectacle met également en vedette Keeso aux côtés de Nathan Dales, Michelle Mylett et K.Trevor Wilson. La série a commencé comme une série Web YouTube intitulée Problèmes de Letterkenny. En mars 2015, elle a été commandée en tant que série télévisée par Crave et elle a fait ses débuts en février 2016. L’émission est vaguement basée sur la ville natale de Keeso, Listowel, en Ontario, dans laquelle il tire des histoires et des expériences.

En juin 2021, la production a commencé sur les dixième et onzième saisons, ainsi qu’une série dérivée intitulée Shoresy a été annoncé. La dixième saison devrait débuter le 25 décembre 2021, le Crave au Canada, et le lendemain sur Hulu aux États-Unis En mai 2019, Hulu a acquis les droits exclusifs de la série et des saisons futures aux États-Unis. L’émission a également reçu plusieurs prix, en 2017 aux 5e Canadian Screen Awards, la série remportée pour la meilleure série comique.

L’émission a décidé de faire son annonce officielle là où tout a commencé sur YouTube. La vidéo officielle est visible ci-dessous :

Il semble que les sept épisodes tomberont le même jour, ce qui le rendra idéal pour tous ceux qui souhaitent regarder la nouvelle saison en frénésie. Nous savons que la série prévoit déjà une saison 11 mais pour l’instant nous n’avons pas de date de sortie ni si la durée de la saison sera la même que la précédente. Mais en attendant, vous pouvez revoir toutes les saisons sur Hulu en attendant que la toute nouvelle dixième saison fasse ses débuts juste après Noël le 26 décembre 2021. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de toute actualité liée à Letterkenny et plus. Assurez-vous donc de continuer à suivre et à lire 45secondes.fr pour rester à jour. Que pensez-vous de la bande annonce ? Cela vous a-t-il excité pour la nouvelle saison? Et si vous saviez que nous avons également une saison 11 à venir dans un futur très proche ?









JK Simmons explique pourquoi le M&M jaune est le concert le plus doux qu’il ait jamais eu JK Simmons apprécie vraiment de décrocher le rôle du M&M jaune car c’est ce qui l’a finalement aidé à vivre une vie durable en tant qu’acteur.

Lire la suite





A propos de l’auteur