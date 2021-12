Ce sont les 4 livres qui auront un film en 2022

Chaque année, une dizaine des romans qui balayent le monde avec leurs ventes, sont portées sur grand écran pour devenir un nouveau succès. Des exemples de ceci sont Maison de gucci, Le chevalier vert, le dernier duel ou ruelle de cauchemar, toutes des méga productions avec des réalisateurs de renom à la barre. Après un 2021 avec des adaptations en tous genres, l’année prochaine promet de redoubler la mise avec de nouveaux livres qui auront leur film. Revoyez la liste !

+ 4 livres qui auront un film en 2022

4. Le rossignol

Au 2015., Kristin Hannah Publique le rossignolet. Il s’agit d’une fiction historique dont les protagonistes sont deux sœurs qui vivent en France au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. L’année prochaine, Elle Fanning et Dakota Fanning sera chargé de raconter cette histoire déchirante de survie, sous la direction de Mélanie Laurent et le scénario adapté de Dana Stevens.

3. Les tueurs de la lune fleurie

Killers of the Moon : pétrole, argent, meurtre et la fabrication du FBI. C’est le nom du livre de david mamie dans lequel il développe les meurtres de la tribu Osage des États-Unis dans des circonstances mystérieuses. En ce sens, le FBI lance une enquête nationale. L’adaptation est entre les mains de Martin Scorsese et aura un casting prestigieux dirigé par Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Brendan Fraser, entre autres.

2. Blond

Ana de Armas vient de signer pour être la star de fantôme aux côtés de Chris Evans, avec qui il jouera également L’homme gris pour Netflix. Cependant, une autre première qui l’a comme actrice principale arrivera en 2022. Il s’agit de Blond, basé sur le best-seller de Joyce carol avoine, dans lequel il raconte la vie privée de Marilyn Monroe avec quelques accents fictifs. Il sera dirigé par André Dominique.

1. Eau profonde

Blond ne sera pas la seule sortie avec Ana de Armas: jouera également aux côtés Ben affleck le film Eaux profondes. Ce thriller psychologique publié dans 1957 pour Patricia Highsmith aura son adaptation cinématographique réalisée par Adrien Lyne. Il raconte l’histoire d’un homme qui permet à sa femme d’avoir des relations avec des amants pour éviter le divorce. Mais quand ils commencent à disparaître, il devient le principal suspect.

