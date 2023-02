Séries similaires à Vous attendez les nouveaux épisodes sur Netflix

in

Le deuxième volet de You 4 arrivera en mars sur la plateforme de streaming. On passe ici en revue quelques fictions pour ne pas rater la série avec Penn Badgley.

Le 9 février, il arrive à Netflix la quatrième saison de toi. La série mettant en vedette Penn Badgley reprend l’histoire de l’inquiétant Joe Goldberg. La vérité est que la plateforme de streaming n’a publié que les cinq premiers épisodes et ce n’est que le 9 mars que ce nouvel opus sera terminé. En attendant, nous passons en revue ici série très similaire que vous pouvez trouver dans le catalogue.

+ Séries similaires à You sur Netflix

-Sale John

Inspiré d’un vrai crime, Jean sale est l’une des propositions les plus attractives de Netflix si vous cherchez une série avec des points communs avec toi. « Quand l’amour perd son innocence et que la confiance devient manipulation, tout est permis, même tuer.« , explique le synopsis. De cette façon, il raconte l’histoire d’un architecte d’intérieur qui est lié à un homme apparemment parfait mais qui cache des secrets sombres et mortels.

-Ratched

à cliquet C’est l’un des thrillers à ne pas manquer sur Netflix si vous l’avez aimé toi. A cette occasion, il se déroule en 1947 et présente une femme qui commence à travailler comme infirmière dans un hôpital psychiatrique renommé. Derrière son identité distinguée, une ombre sinistre se cache en fait.

-gitan

Bien qu’il ait été annulé sur Netflix, gitan -avec Naomi Watts- peut être une bonne option à apprécier avant les nouveaux épisodes de toi. Le thriller psychologique tourne autour d’une thérapeute qui commence à se lier de manière intime et très dangereuse avec des personnes proches de ses patients.

-chasseur d’esprit

L’une des séries les plus acclamées sur Netflix, sans aucun doute, est chasseur d’esprit. La fiction présente deux agents du FBI qui cherchent à analyser la psychologie de meurtres choquants à partir de rencontres dangereuses avec les meurtriers. Des cas similaires à ceux de Joe Goldberg dans toi ils pourraient vous aider à comprendre ce qui a poussé certains meurtriers.

