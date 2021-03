Sabine Schmitz est décédée. La «reine du Nürburgring» a perdu la lutte contre le cancer

Trop tôt, c’est ce que l’on peut dire de la disparition de Sabine Schmitz. La pilote allemande a même révélé au cours de l’année écoulée que son combat contre le cancer se poursuivait depuis 2017, justifiant son absence des circuits.

Sabine a déclaré à l’époque: «Depuis la fin de 2017, je lutte contre un cancer extrêmement persistant qui n’a pas encore été éliminé avec les ressources dont je dispose jusqu’à présent. Je me suis un peu amélioré – mais maintenant c’est de retour de toutes mes forces. Maintenant, je dois rassembler toute la force et le courage pour maîtriser les thérapies suivantes et les plus puissantes … en attendant que quelque chose se passe. Je dois donc dire au revoir « probablement » pour la première fois cette saison. «

«De plus, je tiens à remercier tout le monde pour l’aide et le soutien dans ma vie de tous les jours, et pour l’encouragement par écrit! Alors, très chers, vous avez maintenant une mise à jour. Veuillez rester en bonne santé et heureux, à bientôt sur le «Ring». »

Le Nürburgring a perdu sa pilote de course la plus célèbre. Sabine Schmitz est décédée bien trop tôt après une longue maladie. Elle et sa nature joyeuse nous manqueront. Repose en paix Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU – Nürburgring (@nuerburgring) 17 mars 2021

Sabine Schmitz a grandi près du circuit qui l’a fait connaître dans le monde entier, le Nürburgring, et a commencé à se faire remarquer pour avoir conduit l’une des BMW M5 «Ring Taxi». On estime que la «reine du Nürburgring» a donné plus de 20 000 tours au circuit historique allemand.

Sa reconnaissance l’a fait apparaître aux côtés de Jeremy Clarkson et de sa compagnie dans le programme Top Gear depuis 2004, devenant l’un des présentateurs réguliers à un stade ultérieur.

A toujours, Sabine!