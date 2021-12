Brad Pitt jouera dans un film dans lequel Lewis Hamilton sera impliqué

in

Chiffre de Brad Pitt C’est l’un des plus recherchés dans l’industrie pour des projets considérés comme de première classe. L’acteur gagnant oscar en 2020 grâce à ce qui a été fait en Il était une fois… à Hollywood de la main de Quentin Tarantino il est toujours à la hauteur, mais il attire également énormément le public qui est prêt à voir tout ce qu’il fait. Dans ce contexte, son prochain projet a déclenché une guerre entre les studios pour savoir qui obtient les droits.

La nouvelle a été révélée par Date limite, où ils ont dit que bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails, on sait que Lewis Hamilton sera impliqué. C’est que, apparemment, le prochain film qui sera annoncé avec le protagoniste de Le club de combat Il se concentrera sur la Formule 1, un sport qui avait déjà de grands exposants tels que Se précipiter, dans lequel ils ont agi Daniel Brühl et Chris Hemsworth, où ils racontaient la bataille entre Nikki Lauda et James chasse.

Les négociations ont commencé vendredi attirées non seulement par la figure de Brad Pitt mais aussi par le producteur Jerry Bruckheimer, responsable de travaux tels que Pistolet supérieur ou Pirates des Caraïbes. Le film, qui n’a toujours pas de titre, sera réalisé par Joseph Kosinski à partir d’un script développé par Ehren Kruger, Qui a Top Gun : Maverick avec Kosinski (pas encore sorti) et a également écrit des films de la saga de Transformateurs et le remake de Dumbo.

Jusqu’à présent, tant l’atmosphère de Brad Pitt à partir de Kosinski ils ont refusé de donner une réponse publique aux rumeurs. Le film a attiré l’attention de studios comme Primordial, MGM, Sony, Universel et Disney, mais il a également suscité l’intérêt des principales plateformes de Diffusion, Netflix, Manzana et Amazon Prime Vidéo.

Brad Pitt et un projet qui pourrait le rapprocher d’un grand ami

L’année prochaine, Brad Pitt va commencer à tourner un nouveau film de Jon watts (l’esprit derrière la trilogie actuelle de Homme araignée). C’est un film qui mettra l’accent sur deux voyous qui préfèrent travailler seuls, qui se voient confier la même mission. Pour le co-protagoniste, la rumeur a commencé à George Clooney, ami de longue date de l’acteur, avec qui il a déjà tourné, par exemple, les films de Onze de l’océan.

