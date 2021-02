Les White Stripes partagent leur session complète en direct depuis le sous-sol | 45S

Parler des White Stripes, c’est parler des fondements de la indé rock sur scène intégrer, car alors que des groupes comme The Strokes ou Interpol commençaient à peine à devenir populaires, le duo composé de Meg et Jack White jouait déjà depuis quelques années auparavant, étant leur meilleur moment en tant que groupe en 2003 après l’énorme réception que leur l’album avait «Elephant».

Et c’est deux ans après que Nigel Godrich, l’ingénieur du son de Radiohead, les a appelés pour faites partie de l’épisode pilote de ce qui est aujourd’hui l’une des plus grandes émissions musicales, From The Basement, qui a la particularité de ne pas avoir de diffuseurs ni de public, ce qui en fait une expérience idéale pour de nombreux artistes.

Comme c’est le cas avec Jack White lui-même, qui a déclaré: «Il a été très bien filmé et la qualité sonore fait qu’une performance sur une émission de télévision normale ressemble à un enregistrement sur cylindre de cire. De plus, il n’y a pas d’hôte. Grâce à Dieu ».

La session est composée de 6 chansons, parmi lesquelles on peut trouver «Blue Orchid», «Party of Special Things To Do», «Forever For Her (Is Over For Me)», «As Ugly As I Seem», «Little Ghost »et« Red Rain ». On sait également que dans cette saison Ils ont présenté Albert Hammond Jr., Jarvis Cocker, Thom Yorke et Sonic Youth.

Ci-dessous, vous pouvez voir la performance de The Whites Stripes dans le cadre des sessions emblématiques From The Basement.