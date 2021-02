« Shingeki no Kyojin »: Explication du plan de Zeke pour l’avenir d’Eldia

Eren et les autres membres de la Troupe de reconnaissance est revenu à Paradis Island après une confrontation brutale avec Marley dans les derniers chapitres de « Shingeki no Kyojin». En se cachant derrière les lignes ennemies, Eren a éliminé le leadership militaire de Marley, a volé le Warhammer Titan, et « capturé»À Zeke, le propriétaire du Titan Beast.

Bien que cela puisse sembler une victoire historique, il y a clairement un désaccord entre les amis de Eren si une bataille directe était la ligne de conduite la plus sage. Chacun semble avoir sa propre opinion sur la saison 4 de « L’attaque des Titans», Y compris les rebelles qui aident désormais Zeke et les marleyans qu’ils ont réalisé que le Île Paradis il n’est habité que par des gens ordinaires.

Eren Oui Zeke ont secrètement conspiré et s’écartent du plan initial avec la récente attaque de Marley. Malgré tant de complots contradictoires, ils tournent tous autour de quelque chose connu sous le nom de « Le Rumble». Certaines personnes le veulent, d’autres veulent l’éviter, et certains veulent simplement exploiter la peur massive de ce que cela signifie.

Mais,Quel est le plan de Zeke et qu’est-ce que cela signifie vraiment? La même chose a été révélée dans le épisode 10 de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin», Un plan extrême qui, bien qu’il puisse apporter la paix et la survie aux Eldiens, en cours de route, de nombreuses personnes seraient sacrifiées et à la fin elles vivraient de la même manière que les Eldiens. Marley.

LE PLAN DE ZEKE DANS «SHINGEKI NO KYOJIN»

Zeke conclut un accord avec Kiyomi Azumabito et explique son plan (Photo: Crunchyroll)

Comme révélé Kiyomi azumabito Dans une scène de flashback, le plan Zeke est divisé en trois points principaux: le premier est un test de «Le Rumble« , l’événement cataclysmique pour libérer des dizaines de millions de Titans colossaux dans le monde. Ce test se concentrerait sur Marley avant d’être potentiellement déchaîné sur le reste du monde.

Utilisez un test de « Le Rumble”, Pour sa part, a deux objectifs principaux. En premier lieu, ce serait une véritable démonstration de force pour le Île Paradis. À l’heure actuelle, le monde croit que des démons désorganisés et non évolués habitent l’île. Comparé au reste du monde moderne, ce n’est pas loin d’être vrai en général.

Par conséquent, cette démonstration de force changerait cette perception; « Le Rumble« Je prouverais de quoi il est capable Paradis. Deuxièmement, cela dissuaderait Marley d’attaquer l’île directement, surtout après avoir été le lieu de test le plus probable. Même la puissance de votre armée, force aérienne et marine ne serait pas à la hauteur de millions de Titans colossaux.

Zeke prévoit d’utiliser les millions de titans colossaux cachés dans Paradis pour activer un test du Rumble (Photo: Studio Mappa)

Le deuxième aspect du plan Zeke est intelligent et simple: moderniser et renforcer l’infrastructure militaire et générale de Paradis. Bien que nous ne comprenions toujours pas pleinement les raisons Zeke, c’est une bonne stratégie pour Paradis peut survivre. Maintenant que vous avez vu à quoi vous vous heurtez, il est clair que Paradis est en retard, et ils devront pousser plusieurs choses sur leur société.

Votre armée sera la première à changer. Face à des armes modernes, telles que canons anti-titan et l’ensemble des flottes navales, le Île Paradis devrait correspondre à cela. Les chevaux et la cavalerie sont une stratégie obsolète et facile à vaincre, et bien que leur équipe de manœuvre est utile, il doit être amélioré pour correspondre à l’armement d’autres pays comme Marley s’ils les attaquent.

La dernière pièce du plan Zeke c’est une surprise pour la plupart, y compris la Légion. Il veut s’assurer que les futurs héritiers des Titans se reproduisent le plus tôt possible, c’est pourquoi il a choisi Histoire hériter du Bête Titan de lui après avoir créé le plus d’enfants possible.

Historia est enceinte, mais dont le nom est inconnu (Photo: Crunchyroll)

Eren s’est battu tout ce temps pour que Histoire elle n’aura pas besoin d’être sacrifiée pour utiliser le Fondateur de Titan, et maintenant Zeke suggère qu’elle sera sacrifiée pour le plus grand bien, mais seulement après avoir élevé des enfants comme du bétail. L’idée sous-jacente est que cela garantit la survie du Île Paradis pour au moins un autre 50 ans, permettant à beaucoup de naître citoyens capables d’hériter des Titans.

En outre, Histoire Il est sang royal, c’est donc le plus important d’avoir des enfants car tous leurs descendants auront leur sang royal et pourront utiliser le Fondateur de Titan et le Bête Titan de la manière la plus efficace. À l’heure actuelle, il est révélé que Story est actuellement enceinte, mais on ne sait pas si cela est conforme au plan ou à sa propre volonté.

Zeke attend. Que prévoit-il exactement? (Photo: Crunchyroll)

Le plan de Zeke c’est compliqué et apparemment contraire à l’éthique. Il prend beaucoup de libertés avec les gens de Paradis, considérant qu’il a sacrifié ses parents dans une trahison pour une cause qu’il défend désormais. Bien que ses motivations ne soient toujours pas claires, son plan est concis et semble conduire à un avenir meilleur et meilleur pour Le jour.

Votre plan deviendra-t-il réalité maintenant que Histoire êtes enceinte ou Troupe de reconnaissance Vont-ils se rebeller et essayer de prendre un chemin moins sacrificiel vers la liberté? Cela sera révélé dans les prochains épisodes de la l’anime, mais les fans qui ont lu le manche vous connaissez déjà la réponse à cela.