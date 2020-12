Cyberpunk 2077 a établi un record de joueur simultané pour les jeux solo sur Steam

Sauf si vous avez vécu sous un rocher, vous êtes probablement déjà conscient que Cyberpunk 2077 est enfin sorti. Le chemin a été long pour arriver à ce stade, avec de multiples retards que CD Projekt Red a dû endurer pour offrir aux fans un produit plus fini.

Chaque fois qu’un jeu reçoit autant d’attention que Cyberpunk 2077 a menant à une sortie, il y a des attentes élevées. Le jeu est placé sur un piédestal, quelle que soit la raison.

Il est encore tôt et les critiques commencent à apparaître plus facilement, mais il semble que ce RPG de science-fiction se porte à merveille sur Steam. C’est selon une statistique récente publiée montrant plus d’un million de joueurs simultanés profitant de Night City et du bac à sable ouvert qu’il offre.

C’est un exploit assez incroyable et c’est en fait le chiffre simultané le plus élevé pour n’importe quel jeu solo sur Steam. Le précédent record était détenu par Fallout 4 donc Cyberpunk 2077 est en bonne compagnie. Il est clair que les gens sur PC étaient impatients de tester un jeu en développement depuis des années.

Bien sûr, Cyberpunk 2077 n’est pas parfait. Il a son ensemble de défauts, en particulier pour ceux qui jouent sur des systèmes plus anciens comme Xbox One et la PS4. Selon beaucoup de ces joueurs sur console, le jeu a été très bogué et il existe de nombreux cas de problèmes de texture.

Compte tenu de l’ampleur d’un jeu Cyberpunk 2077, il faut s’attendre à ce qu’il y ait beaucoup de bugs au lancement. CD Projekt Red ont dû se manifester à cette date de sortie finale car s’ils ne le faisaient pas, cela provoquerait un tollé et pourrait potentiellement nuire à leur bonne foi avec une base de fans fidèle qu’ils ont réussi à construire depuis The Witcher 3.

CD Projekt Red est conscient de ces bogues et à l’heure actuelle, il existe un correctif pour le premier jour dont il faut profiter. Au fur et à mesure que le jeu mûrit, ces correctifs devraient devenir assez cohérents.

Si vous pouvez surmonter les bugs, Cyberpunk 2077 a beaucoup d’excellents éléments qui ont aidé ce titre AAA à bien marquer selon de nombreux points de vente jusqu’à présent. Night City est l’un des meilleurs environnements à apprécier depuis longtemps, avec toutes sortes d’actions et des PNJ distincts avec lesquels interagir.

Les quêtes secondaires sont également brillantes pour ceux qui ont passé du temps avec leur personnage augmenté V, ce qui n’est pas une surprise car le développeur a la assez bonne réputation de donner aux joueurs beaucoup de contenu sur lequel se plonger lorsqu’ils ne terminent pas. histoires principales.

Comme le temps passe, Cyberpunk 2077 les bugs devraient être résolus et il sera alors vraiment intéressant de voir comment cela se passera une fois que le battage médiatique s’atténuera un peu.