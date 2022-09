Les utilisateurs d’iPhones plus anciens se plaignent de l’autonomie de la batterie et des problèmes de qualité de l’appareil photo après la mise à jour d’iOS 16

26 septembre 2022 12:22:15 IST

Apple a été accusé à maintes reprises de limiter les performances des appareils plus anciens chaque fois qu’une nouvelle version d’iOS et un nouvel iPhone sont publiés. Eh bien, Apple fait à nouveau face à de telles accusations, avec le lancement des nouveaux iPhone 14 et iOS 16.

Plusieurs utilisateurs se tournent vers Twitter pour se plaindre de la façon dont leur autonomie et leur état de santé ont chuté depuis la mise à jour de leurs anciens iPhonescomme la série iPhone 13 et la série iPhone 12, depuis qu’ils ont mis à jour leurs appareils.

Habituellement, les appareils plus anciens sont touchés lorsqu’ils reçoivent un nouveau système d’exploitation. Cependant, des choses telles que gestion de la batterie et la gestion de la RAM devient normale en quelques semaines. C’est principalement parce qu’iOS exécute plusieurs tâches en arrière-plan. Ces tâches incluent la réindexation des fichiers, des photos, des applications, des données d’application et plus encore. Ce type de coup à la batterie de votre iPhone est particulièrement notable avec les versions logicielles phares annuelles d’Apple, comme iOS 16, car ce sont des mises à jour massives.

Avec le nouvel iOS 16, les utilisateurs se plaignent que la gestion de la batterie sur leurs appareils récemment mis à jour continue d’être médiocre.

Une recherche rapide sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux, y compris Reddit et Twitter, permettra de découvrir des milliers de plaintes d’utilisateurs d’iPhone. Ces utilisateurs disent tous que la durée de vie de la batterie de leur iPhone a pris un coup significatif depuis installation d’iOS 16 il y a deux semaines.

Et bien sûr, il existe un certain nombre de théories du complot selon lesquelles Apple réduit délibérément la durée de vie de la batterie des anciens iPhones pour stimuler les ventes d’iPhone 14.

Dans une autre théorie du complot qui pourrait très bien être vraie, un certain nombre de créateurs de contenu se sont tournés vers des plateformes de médias sociaux comme Instagram et YouTube et ont partagé comment leurs caméras ont agi, faisant souvent exploser les faits saillants de manière inexplicable.

Cela a encore alimenté les théoriciens du complot qui disent que c’est une astuce qu’Apple utilise pour inciter les personnes qui comptent le plus sur leurs appareils à se mettre à niveau et à se mettre à niveau rapidement, à chaque cycle.

Apple n’a pas encore commenté ces problèmes d’autonomie de la batterie des utilisateurs d’iOS 16. La société a publié iOS 16.0.2 au public sans aucune mention d’amélioration de la durée de vie de la batterie. Apple teste également actuellement la version bêta d’iOS 16.1. Dans quelques semaines, ils devraient idéalement déployer une mise à jour qui prend en charge ces problèmes. Cependant, il incomberait aux utilisateurs de d’abord lire attentivement la note de mise à jour et de ne mettre à jour que si elle indique que la nouvelle mise à jour a amélioré la durée de vie de la pâte.

