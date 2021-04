L’astuce WhatsApp pour désactiver les notifications de mentions

DREAMEA Surmatelas 3 zones déhoussable lavable 100% latex ASTUCE de DREAMEA - 5cm épaisseur - 160x200 cm

Surmatelas déhoussable luxe de DREAMEA - 5 cm épaisseur Ame : latex de 3cm (densité : 63kg/m3) 3 zones différenciées de confort Le pouvoir d’absorption du latex épouse toutes les formes du corps et s’ajuste à la morphologie. D'origine végétale issue de la sève de l’hévéa ou de synthèse, le latex n’a que des qualités : toucher sensuel, résilience haut niveau, enfoncement progressif, soutien homogène de chaque mm² du corps, bonne indépendance de couchage… La plaque de latex est perforée pour une meilleure ventilation. Les 3 zones de confort différenciées sont étudiées pour adapter la fermeté du soutien en fonction des parties du corps. Enveloppe : Tissu stretch luxe très doux 100% polyester traité anti-acariens et anti-bactériens. Piquage : Bande haut de gamme. Réversible : Sur chaque face matelassé sur 200gr/m² de ouate polyester. Déhoussable lavable : sur 2 côtés par fermeture à glissière : pratique pour une plus grande facilité d'entretien. Epaisseur totale : 5 cm Pourquoi utiliser un surmatelas? Plus épais qu'un "surconfort", le surmatelas apporte du garnissage à votre literie et vous permet de gagner énormément en confort sans réduire la fermeté de votre matelas. Développé pour les hôtels de luxe il est désormais à la portée de tous. Spécialement recommandés à tous ceux qui trouvent leur literie trop ferme ou qui souhaite un confort luxe. Comment utiliser votre surmatelas ? Le surmatelas est positionné sur le matelas et recouvert par le drap housse. C’est pourquoi il existe en différentes dimensions et peut s’adapter à toutes les tailles de couchage. Disponible en 140x190 et 160x200cm. Marque française aux prix imbattables, DREAMEA a la volonté de vous faire bénéficier de son savoir faire, au meilleur prix. Pour cela, DREAMEA est en veille constante sur le marché français, et prend soin de toujours vous proposer l'offre la plus avantageuse. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.