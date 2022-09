Elite saison 6 : Netflix partage des photos inédites du nouveau casting

Netflix

La sixième saison de Élite Il a déjà une date de sortie, une bande-annonce et de nouvelles images de ce qui va arriver. Voir.

©NetflixÉlite

C’est un fait! La sixième saison de Élite est plus proche que jamais. Ce sera le 18 novembre prochain que les nouveaux épisodes de la série arriveront sur Netflix. Après la fin de la cinquième édition, les fans en redemandaient. En effet, la fin était complètement inattendue et a ouvert la voie au départ de l’un des personnages les plus aimés de la fiction depuis ses débuts.

C’est Samu (Itzan Escamilla) qui a été tué dans la saison cinq. Et maintenant, ce sera le coup d’envoi des nouveaux épisodes. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Las Encinas rouvrira ses portes après la tragédie pour accueillir de nouveaux étudiants. C’est-à-dire, encore une fois, le casting de Élite et, alors qu’il y aura des visages familiers, de nouveaux personnages arrivent pour tout changer.

Par conséquent, au milieu de la promotion de la bande-annonce et de l’annonce de la date de sortie, depuis l’Instagram officiel de Élite Ils ont décidé de partager des images inédites. En eux, vous voyez à la fois de nouveaux visages et certains déjà connus. Mais, pour accompagner les cartes postales, ils ont invité leurs fans à faire un jeu. « Les théories sur Elite 6 commencent», révèle la description de la publication et, sans aucun doute, c’est quelque chose qui a déjà ému les adeptes de la bande.

Eh bien, grâce à cela et aux instantanés qui viennent de sortir, vous pouvez commencer à imaginer ce qui va se passer dans les nouveaux épisodes. Bien sûr, la vérité est qu’il y a quelque chose qui va changer et c’est ce que tout le monde attend. En effet, non seulement Samu ne sera pas présent à l’école, mais Benjamin non plus. Il faut se rappeler qu’à la fin de la saison dernière il a été accusé du meurtre de son élève et emmené en prison.

D’autre part, la bande-annonce révèle également que, apparemment Pol Granch n’apparaîtra pas dans ce numéro. Apparemment, le prince Phillippe a trouvé une nouvelle voie, mais la vérité est que cela n’est pas confirmé. Son histoire est restée ouverte puisqu’avec Isadora (Valentina Zenere), il a dénoncé certaines de ses compagnes pour viol. Et, en plus, son idylle avec Cayetana semble terminée à jamais.

