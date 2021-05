Cette photo n’est pas réelle: ils appliquent une intelligence artificielle à ‘GTA V’ qui le rend extrêmement réaliste

L’un des grands objectifs des jeux vidéo est souvent être aussi réaliste que possible. Ce n’est pas une tâche facile, en particulier en raison des difficultés de génération de chacun des éléments qui composent un environnement tridimensionnel. Un groupe de chercheurs a une solution différente: l’intelligence artificielle.





Dans le cadre du projet d’amélioration du photoréalisme, le groupe de recherche Intel ISL a créé un nouvel outil d’apprentissage automatique capable de donner un réalisme étonnant à certains jeux vidéo. Les tests qu’ils ont effectués avec « GTA V » indiquent que, bien qu’il ait des graphismes décents, il existe depuis un certain temps et le manque de réalisme est perceptible (bien qu’il y ait mods afin de le résoudre). Une fois le filtre AI appliqué, c’est une autre histoire, comme on peut le voir dans Extra Life.

Analyse image par image

Le système d’apprentissage automatique analyse chacune des trames générées lors de la lecture dans le jeu vidéo pour les améliorer. Collectionnez chaque image et appliquez vos améliorations pour la rendre plus réaliste. Mais quelles améliorations? Pour ce faire, il s’appuie sur une série de facteurs et de données qui existent dans chaque image, comme la profondeur des éléments, leur saturation, la direction de la lumière ou l’ombrage de certains objets.

Comme si cela ne suffisait pas, l’intelligence artificielle aussi compare les cadres avec des images du monde réel contenant des objets et des environnements similaires. En utilisant une base de données appelée Cityscapes (avec des images de véhicules et de rues en Allemagne), il donne au jeu vidéo une approximation plus proche de la réalité. Tout cela se traduit par une image beaucoup plus détaillée et améliorée.

Il met en évidence, par exemple, que la tonalité et les couleurs sont un peu moins saturées que dans le jeu vidéo, probablement parce que les images réelles avec lesquelles il est comparé ont été prises en Allemagne, une zone plus froide et plus grise que la Californie de «GTA V». D’autre part, nous avons des éléments tels que de l’asphalte beaucoup plus fin, des voitures avec plus de reflets ou des arbres plus proches de la réalité.

L’outil de photoréalisme Intel ISL, en principe, il peut générer des images en temps réel comme il est joué. Cependant, il reste à voir quel pouvoir il a pour le faire, le mettre en pratique ou voir s’ils décident de lancer publiquement l’outil pour que d’autres l’expérimentent. Pour le moment, nous n’avons vu que des fragments de scènes et de vidéos générées précédemment. Nous verrons si quelque chose comme ça s’applique par défaut à tous les jeux vidéo AAA à l’avenir.

Via | Vie supplémentaire