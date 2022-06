L’incontournable vidéo du casting de « Top Gun : Maverick » chantant Britney Spears

Paramount Pictures

Les stars du film le plus rentable de la carrière de Tom Cruise ont été filmées en train de chanter les couplets d’une chanson de la pop star.

©IMDBDans les coulisses de Top Gun : Maverick.

L’alchimie entre collègues est souvent ce qui définit le succès ou non d’un film sur grand écran. Lorsque les chiffres de Hollywood ils coïncident dans leurs objectifs et unissent leurs forces pour les atteindre, cela se traduit par des productions inoubliables. Les bons liens, les fameuses « bonnes vibrations » entre castmates, c’est quelque chose qu’on ne peut pas forcer. Par chance, Top Gun : Maverick il en avait plein.

Le film réalisé par Joseph Kosinski est venu 36 ans après la sortie du titre original, qui Tony Scott réalisé en 1986. Avec Tom Croisière à nouveau dans le rôle de Maverick, il y avait des doutes sur ce qui pourrait arriver avec cette histoire. C’est qu’après tout, le premier meilleur pistolet est considéré comme un classique des films d’action des années 80 et le voir entaché d’une suite inutile aurait été très douloureux.

Cependant, Top Gun : Maverick Ce fut un succès retentissant à la fois critique et au box-office, et les téléspectateurs n’ont pas tardé à célébrer le produit qui avait fait son chemin vers le grand écran. Les avis en Tomates pourries Ils étaient écrasants : 97 % basés sur 399 avis de spécialistes et 99 % d’approbation de plus de 25 000 utilisateurs qui l’ont évalué. De plus, il est proche de devenir le film le plus rentable de la carrière de Tom Croisièregrâce aux 622 millions de dollars qu’il a levés (seulement 170 millions de moins que Mission : Impossible – Fallout).

Il est impossible d’expliquer avec certitude pourquoi un film peut réussir au box-office et être un succès critique en même temps, mais comme indiqué ci-dessus, la chimie est souvent un facteur déterminant. Déjà Top Gun : Maverick il avait laissé Regardez simplement la vidéo qui est devenue virale avec le casting chantant quelques lignes de « Lucky » de Britney Spearsaprès avoir terminé une journée de tournage, de comprendre que ces fameuses bonnes ondes émanaient de chacun des acteurs du film.

+Y aura-t-il Top Gun 3 ?

Le succès de Top Gun : Maverick Il a fait l’impensable et relancé une franchise après plus de 30 ans alors même que personne n’avait demandé une suite et que, bien souvent, ces projets tournent généralement au fiasco. Cependant, ayant été si bien accueilli tant financièrement que par les opinions, on pourrait penser qu’en Paramount Pictures ils pensent à un tiers. Dans ce contexte, l’apparition de Val Kilmeraprès la mort d’Iceman dans le film récent, et tout indique qu’on pourrait tout au plus prétendre à un caméo de Tom Cruise comme Maverick. Qui pourrait jouer dedans ? Miles Teller démontré dans le rôle de Bradley « Coq » Bradshaw qui a ce qu’il faut pour assumer l’héritage. Aimeriez-vous le voir dans une troisième partie ?

