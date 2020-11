Les utilisateurs de MIUI 12 en Inde sont confrontés à des problèmes de boucle de démarrage, Xiaomi promet de corriger le problème d’ici la semaine prochaine

Tendance FP18 nov.2020 18:11:54 IST

Les utilisateurs d’appareils MIUI 12 sont confrontés à des problèmes de boucle de démarrage en Inde à la suite d’une mise à jour récente. Xiaomi a publié une déclaration promettant une issue d’ici la semaine prochaine. Les séries Xiaomi Mi 10, Redmi K30 ainsi que d’autres appareils Redmi, Poco et Xiaomi ont reçu la mise à jour MIUI 12. Cependant, certains utilisateurs en Inde ont été confrontés à une perturbation à la suite de la mise à jour. Le problème de la boucle de démarrage force le périphérique à redémarrer en boucle. Les utilisateurs se sont plaints Reddit et Twitter que la boucle de démarrage continue indéfiniment, rendant les périphériques inutiles.

Lorsque les utilisateurs ont publié sur les réseaux sociaux, après avoir mis à jour leurs appareils avec la dernière mise à jour de MI UI 12, une invite qui se lit comme suit: « Trouver un appareil fermé de manière inattendue » s’affiche à l’écran. Bientôt, le téléphone redémarre uniquement pour afficher le message et se ferme à nouveau.

Les utilisateurs ont précisé qu’aucune application douteuse n’avait été installée sur leurs téléphones, mais le problème persistait. UNE utilisateur sur Reddit a ensuite écrit que le problème avait été résolu après avoir désinstallé l’application Airtel Thanks de leur appareil.

Le CIO d’Airtel et responsable du numérique chez Airtel Harmeen Mehta également confirmé avec un tweet indiquant que l’application Airtel était probablement à l’origine de l’erreur. Elle a écrit que certains clients d’Airtel en Inde «subissaient des pannes téléphoniques sur les téléphones MI». «Nous avons travaillé avec Xiaomi pour trouver la cause et ils préparent un correctif. Pendant ce temps, nous avons apporté un petit ajustement à airtel #Thanksapp pour vous aider », a ajouté l’exécutif. Cette petite modification devrait empêcher les appareils de redémarrer jusqu’à ce que Xiaomi émette une solution à part entière, mais les utilisateurs devront ouvrir l’application Merci au moins une fois après le redémarrage du téléphone.

Certains @airtelindia les clients rencontrent des pannes de téléphone sur les téléphones MI. Nous avons travaillé avec Xaomi pour trouver la cause et ils préparent un correctif. Pendant ce temps, nous avons mis un petit ajustement dans l’airtel #Thanksapp aider. Veuillez ouvrir l’application une fois pour appliquer de nouveaux paramètres. # HappyDiwali2020 – Harmeen Mehta (@HarmeenM) 14 novembre 2020

Selon un rapport de Développeurs XDA a souligné que le problème découlait d’un conflit entre l’application Airtel Thanks et les paramètres Find My Device de MI UI. Xiaomi a déclaré dans un communiqué qu’ils travaillaient avec le développeur de l’application pour déployer «une mise à jour permanente d’ici le début de la semaine prochaine». En outre, ce correctif peut obliger les utilisateurs à visiter les centres de service.

