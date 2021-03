Les astronautes peuvent s’attendre à des cœurs qui rétrécissent, à d’autres changements par rapport à de longs séjours en basse gravité

31 mars 2021 13:42:49 IST

Dans l’espace, votre cœur devient plus petit. Dans une étude publiée lundi dans la revue Circulation, les scientifiques ont rapporté que la plus grande chambre du cœur de Scott Kelly, qui a passé près d’un an sur la Station spatiale internationale en 2015 et 2016, a rétréci en masse de plus d’un quart au moment de son retour sur Terre. Cela ne fait qu’ajouter à la litanie de transformations que le corps humain subit sans l’attraction constante de la gravité vers le bas. Les astronautes ont également tendance à avoir la tête enflée, les globes oculaires écrasés, les jambes ratatinées et les os qui deviennent plus fragiles.

Mais un cœur plus petit ne semblait pas avoir d’effets néfastes sur Kelly.

«Il a remarquablement bien réussi pendant un an», a déclaré le Dr Benjamin D. Levine, auteur principal du document Circulation et professeur de médecine interne à l’Université du Texas Southwestern Medical Center et au Texas Health Presbyterian Dallas.

«Son cœur s’est adapté à la gravité réduite», a déclaré Levine. «Il n’est pas devenu dysfonctionnel, la capacité excédentaire n’a pas été réduite à un niveau critique. Il est resté raisonnablement en forme. Son cœur s’est rétréci et s’est atrophié comme on pouvait s’y attendre en allant dans l’espace.

Sans l’attraction de la gravité, le cœur n’a pas à pomper aussi fort et, comme tout autre muscle, il perd de sa forme physique à cause d’une utilisation moins intense. Pour Kelly, le rétrécissement s’est produit même s’il faisait de l’exercice presque tous les jours sur la station spatiale, un régime qui s’est avéré efficace pour limiter la fragilisation des os et la perte de muscle en général.

Mais un cœur plus petit pourrait être une préoccupation pour les futures missions sur Mars.

Sur la base de l’expérience de Kelly et d’autres astronautes sur la station spatiale, «ils iront probablement bien», a déclaré Levine. Mais des problèmes pourraient survenir si un astronaute était blessé ou tombait malade et ne pouvait pas faire de l’exercice. Ou si l’équipement d’exercice est tombé en panne. Avec des cœurs plus faibles, ils pourraient devenir étourdis et évanouis en marchant sur la planète rouge après des mois de voyage en apesanteur.

Dans l’article, Levine et ses collègues ont également comparé le cœur de Kelly à celui de Benoît Lecomte, un nageur d’endurance longue distance, lorsqu’il a tenté de traverser le Pacifique en 2018. La flottabilité dans l’eau a beaucoup des mêmes effets sur le corps que l’apesanteur. Lecomte était horizontal la plupart du temps – jusqu’à huit heures de natation et huit heures de sommeil sur un bateau de soutien.

Les scientifiques pensaient que les heures de baignade seraient suffisamment épuisantes pour maintenir le cœur de Lecomte, ce qui a été observé par des échocardiogrammes périodiques. Au lieu de cela, il rétrécit, presque aussi rapidement que celui de Kelly dans l’espace.

Plus de 159 jours – Lecomte a dû abandonner la nage à moins d’un tiers du trajet dans un voyage prévu de 5650 milles après que le bateau a été endommagé par une tempête – le ventricule gauche de son cœur s’est allégé d’environ 6 onces à 5 onces. Le ventricule gauche est la plus grande et la plus forte chambre du cœur, pompant le sang dans l’aorte et à travers le corps.

«J’étais juste choqué», a déclaré Levine. «Je pensais vraiment que son cœur allait devenir plus gros. C’était beaucoup d’exercice qu’il faisait.

Dans une interview, Lecomte a estimé que sa fréquence cardiaque était «peut-être dans les faibles centaines» alors qu’il nageait et a décrit l’intensité de la natation longue distance comme «plus comme une marche rapide, peut-être, ou une course très lente».

La NASA pourrait désormais concevoir de meilleurs programmes d’exercices pour les astronautes. «Il y a une grande question quant à l’intensité et à la durée appropriées de l’exercice», a déclaré le Dr James MacNamara, chercheur en cardiologie à l’Université du Texas Southwestern Medical Center et un autre auteur de l’article. « Monsieur. La natation de Lecomte nous a donné l’occasion de regarder quelqu’un qui faisait beaucoup »d’exercices de faible intensité.

Sur la station spatiale, Kelly faisait de l’exercice six jours par semaine, faisant du jogging sur un tapis roulant pendant environ 30 à 40 minutes ou s’entraînant sur un vélo stationnaire. De plus, il a utilisé une machine à résistance qui imitait la levée de poids.

«C’est assez fatigant», a déclaré Kelly, maintenant à la retraite de la NASA, dans une interview. «Vous poussez assez fort, plus de poids que je ne souleverais à la maison ici certainement.»

Et pourtant, au cours de ses 340 jours dans l’espace, la masse cardiaque de Kelly est tombée de 6,7 onces à 4,9 onces, soit une baisse d’environ 27%.

Le cœur de Kelly et de Lecomte s’est aminci à un rythme d’environ 1 / 40e d’once par semaine.

Kelly a plaisanté en disant qu’il avait trouvé l’étude intéressante parce qu’elle avait révélé que «mon cœur agissait comme un athlète d’élite».

Levine a déclaré qu’une autre étude a examiné le cœur de 13 astronautes avant et après un séjour de six mois à la station spatiale. Cette étude, non encore publiée, fournit un éventail de données plus large qui paraît rassurant.

« Ce qui est vraiment intéressant », a déclaré Levine, « c’est que cela dépendait en quelque sorte de ce qu’ils faisaient avant de voler. »

Pour les astronautes les plus sportifs, leur cœur a perdu de la masse dans l’espace, tout comme celui de Kelly. Mais pour ceux qui étaient des patates de canapé sur Terre mais qui devaient ensuite faire de l’exercice régulièrement sur la station spatiale, leur cœur, comme celui des Grinch dans l’histoire du Dr Seuss, a grossi.

Ce n’était pas parce qu’ils éprouvaient une nouvelle gentillesse et générosité, mais simplement un effort accru.

«Le cœur est comme n’importe quel autre muscle, et il répond à la charge qui y est placée», a déclaré Levine.

La NASA a financé l’étude de la santé cardiaque des 10 prochains astronautes qui passeront un an dans l’espace.

Kelly a déclaré que son corps, qui avait subi d’autres changements, y compris une perte osseuse, était presque revenu à la normale.

«Je n’ai aucun symptôme d’être dans l’espace, du moins aucun symptôme physique», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, si vous me laissez faire, je recommencerai.»

