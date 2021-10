Netflix a révélé une nouvelle vidéo de Diego Boneta dans le rôle de Luis Miguel et elle lui est définitivement identique

Le 28 octobre, la troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série. Une fois de plus, Diego Boneta Il sera chargé de donner vie au célèbre chanteur mexicain qui a déjà trouvé en l’acteur un sosie parfait. Depuis la sortie du strip, l’interprète se caractérise de mieux en mieux. Netflix a fait un excellent travail de production en ce qui concerne son usurpation d’identité.

Mais maintenant, le géant du streaming en veut plus. Diego Boneta toujours, en plus d’être acteur, il s’est caractérisé par être un excellent chanteur. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, son ton de voix est assez similaire à celui de Luis Miguel Et, une fois de plus, il a réussi à le prouver. Lors de toutes les éditions, c’est lui qui chantait au moment de capter les spectacles de l’artiste et cela arrive aussi avec les vidéos.

Et, en avant-première de la première des nouveaux chapitres, Netflix a présenté en avant-première un remake du clip de Comment est-il possible qu’à mes côtés. La chanson, originale de Luis Miguel, a été refait par Boneta pour la série, mais ce qui est le plus surprenant, c’est le niveau de justesse avec lequel l’acteur a réussi à imiter le chanteur. Les mêmes tenues vestimentaires et la même mise en scène prédominent dans cet audiovisuel.

Dans le 4:25 que dure le clip Netflix, Diego Boneta capturé, avec toutes les lettres, l’essence de Luis Miguel. Les mêmes mouvements, les mêmes expressions faciales et même les mêmes contraltos en chantant la musique. À plus d’une occasion, l’acteur a montré à quel point il travaille dur pour imiter parfaitement El Sol de México et encore une fois, il l’a fait à nouveau.

Bien sûr, il convient de noter que, évidemment, certaines images sont extraites du clip vidéo officiel. C’est parce que tous les effets derrière Luismi et Boneta se déplacent, chaque minute, de la même manière et en même temps. Nul doute que le travail de Netflix était à nouveau digne d’admiration.

