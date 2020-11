The Witcher: Le barde Jaskier rencontre sa muse dans la saison 2

La série fantastique à succès Le sorceleur sera l’année prochaine avec le 2ème saison sur Netflix a continué. Les fans de la série de jeux vidéo du même nom peuvent avoir hâte de revoir Henry Cavill en tant que Sorceleur Geralt de Rivia avec Anya Chalotra comme Yennefer et Freya Allan comme Ciri avoir hâte de.

Alors qu’il y a quelques jours, Production des nouveaux épisodes en raison de la pandémie corona interrompu à nouveau devait l’être, nous avions déjà eu droit à un premier regard sur les trois héros qui nouveau NilfgaardArmure et nouveaux monstres jeter.

Seulement Jaskier préféré du public (interprété par Joey Batey) – également sous le nom allemand delphinium connu – n’a pas encore été montré. C’est ce que le barde est censé faire avec sa chanson « Lancez une pièce à votre sorceleur » a déjà créé un air accrocheur, jouant un rôle important dans l’histoire de la deuxième saison. Parce que comme il est devenu connu, la showrunner Lauren S.Hissrich en cherche probablement un Casting pour le rôle de la comtesse De Stael. Donc, une femme importante de son passé joue probablement dans les nouveaux épisodes.

Qui est la comtesse De Stael?

Les connaisseurs de la saga Geralt de l’auteur Andrzej Sapkowski ainsi que des jeux vidéo devraient en prendre note, car la dame énigmatique joue un rôle important dans la vie de Jaskier. Dans le volume « The Witcher: Der Schwalbenturm » (« La tour de l’hirondelle »), par exemple, Jaskier parle de son passé et révèle qu’il n’est devenu poète et barde qu’à l’âge de 19 ans, lorsqu’il a rencontré la charmante comtesse de Stael et est devenu immortel est tombé amoureux d’elle.

Qui maintenant La reine des coeurs et de la muse de Jaskier représentera dans la série reste passionnant. Dans les livres comme dans les jeux vidéo, la comtesse n’est jamais apparue elle-même, mais n’est mentionnée que dans les histoires du barde.

La comtesse est déjà mentionnée pour la première fois dans la série « Witcher », épisode 5 de la première saison. Dans celui-ci, Jaskier mentionna lors de sa rencontre avec Geralt à la rivière qu’il venait d’être reparti par la comtesse de Staël. Dans la même scène au bord de la rivière, Geralt trouve une carafe scellée avec un génie dedans – et des conséquences inattendues pour le barde:

The Witcher: Alors ça continue dans la saison 2

Pendant ce temps, il y a les premiers détails sur la façon dont cela se poursuivra dans la saison 2: après que Geralt et Ciri se soient enfin trouvés, le sorceleur amène la jeune princesse devant ses poursuivants Forteresse de sorceleur de Kaer Morhen sûr. Ici Ciri, qui a un pouvoir mystérieux en elle, reçoit des leçons de magie, de sorcellerie et de combat à l’épée.

Bien que Geralt n’ait initialement aucune idée du sort de Yennefer, elle a survécu à la bataille de Sodden et est capturée. Pendant ce temps, les rois, les elfes, les humains et les démons recherchent la suprématie en dehors des murs de sécurité de Kaer Morhen.

Alors que la production de la 2ème saison de « The Witcher » est actuellement au point mort, les créateurs de la série et Netflix continuent d’espérer voir les nouveaux épisodes en Été 2021 pour publier sur le service de streaming.

Par précaution, une date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée. Avec les retards massifs de tournage, il se peut bien que les nouvelles saisons n’arrivent pas avant l’automne ou l’hiver 2021.

The Witcher: Saison 3 et premiers spin-off confirmés

Netflix en a déjà un 3e saison commandé par « The Witcher ». De plus, la franchise est élargie avec d’autres séries: le film d’anime a déjà été confirmé Cauchemar du loup et la série préquelle en six parties Origines du sang comme prélude à la saga Witcher. Il y a aussi des indications initiales d’un projeté Série sur les magiciens le monde fantastique, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

