Les meilleurs jeux vidéo de 2022 à ce jour passés en revue par les critiques

L’année 2021 dernière a été une année peu prolifique pour le monde des jeux vidéo, avec un nombre considérable de retards avec des développeurs touchés par l’impact de la pandémie. Cependant, avec l’arrivée de 2022, les espoirs étaient grands pour que les jeux de grands noms deviennent disponibles pour tous les joueurs du monde entier. Des jeux très attendus comme » God of War: Ragnarök » devraient sortir plus tard cette année, mais le premier semestre 2022 a déjà vu une pléthore de titres de qualité arriver sur les tablettes.

Selon les critiques, ce sont les meilleurs jeux à ce jour en 2022 jusqu’à présent, étant cinq titres dont certains sont très renommés et reconnus pour avoir un grand nombre de fans, tandis que d’autres ont été la révélation surprise de cette année.

Rogue Legacy 2







Titre de la suite du premier »Rogue Legacy » sorti en 2013, développé par le studio indépendant Jeux de porte de cave. »Rogue Legacy 2 » est sorti le 28 avril sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Le jeu appartient au genre roguelike et platformer, chaque match étant un donjon différent dans lequel les joueurs devront vaincre des ennemis, collecter des trésors qui pourront ensuite être utilisés pour des améliorations majeures.

La particularité du titre est que, lorsque vous démarrez une partie, vous aurez un personnage avec un nom et des caractéristiques spécifiques. À sa mort, ce personnage donnera vie à un autre héritier, vous pourrez donc choisir entre différents guerriers qui serviront de successeur au personnage avec lequel vous avez joué au jeu. Il existe plusieurs classes avec leur propre ensemble de mouvements et de génétique aléatoire, ce qui rendra chaque jeu différent.

Blanc néon







C’est possible que »Blanc néon » n’était peut-être pas au sommet des radars de la plupart des joueurs au début de 2022, mais depuis sa sortie en changer et PC le 16 juin, il a reçu beaucoup d’éloges. Le titre est un jeu de tir d’action à la première personne et un jeu de plateforme de puzzle qui se concentre sur le speedrun. Les joueurs contrôlent White, un assassin qui doit vaincre des démons et rivaliser avec d’autres pour se garantir une place au paradis. Pour atteindre cet objectif, les joueurs doivent compléter différents niveaux pour acquérir de l’expérience, qui peut être utilisée pour débloquer des raccourcis et de nouveaux objets.

Les critiques ont loué le jeu pour son histoire et ses personnages puissants, ainsi que pour son style artistique unique. Cependant, c’est l’excitation du jeu qui l’a vraiment fait ressortir. Les critiques estiment que cela crée le frisson, créant de l’adrénaline alors que les joueurs se battent bec et ongles pour battre leur temps.

NORCO







» NORCO » est un jeu vidéo d’aventure pointer-cliquer sorti sur PC le 24 mars. Son histoire se déroule dans la ville de Norco, une banlieue de la Nouvelle-Orléans, dans laquelle la protagoniste, Kay, est revenue après la mort de sa mère. Le jeu est devenu l’une des expériences les plus recommandées en raison de ses rebondissements attrayants. Les thèmes et les intrigues qui se déroulent sont encore soulignés par le monde, qui semble réel et peint une image puissante de ses habitants, dans un style pixel art qui fait ressembler chacun de ses environnements à un paysage.

Horizon Interdit Ouest







La suite tant attendue de »Horizon Zero Dawn » est sortie en 2017. Les joueurs reprennent le contrôle d’Aloy, où la jeune femme devra combattre humains et machines pour sauver le monde. Le monde ouvert du titre a été considéré comme l’un des plus beaux et des plus atmosphériques des jeux vidéo, représentant une version post-apocalyptique des États-Unis, avec des lieux emblématiques comme Las Vegas faisant des apparitions à couper le souffle.

Même avec tout cela, « Forbidden West » n’a pas obtenu le même accueil critique que « Zero Dawn », beaucoup suggérant qu’il s’agissait plus de la même chose, la plus grande mise en œuvre étant le saut graphique qui a impressionné tous les joueurs.

Anneau d’Elden







»Elden Ring » a été élu jeu vidéo le plus attendu de la Récompenses de jeu 2021, et lors de sa sortie le 25 février, il n’a pas déçu les critiques, apportant la formule classique »Dark Souls » et l’incorporant dans un monde ouvert. Le titre de FromSoftware se classe actuellement parmi les jeux vidéo les plus votés par la critique de tous les temps.

Son exploration enrichissante et son absence de stagnation ont révolutionné la façon dont les jeux du monde ouvert sont joués. Le monde est plein de surprises et il semble aussi plein de vie, incitant tous les joueurs à l’explorer pleinement, car la carte ne fait que s’agrandir au fur et à mesure que vous découvrez de nouveaux endroits. Peu importe ce que 2022 a d’autre en magasin, »Anneau d’Elden » Je suis sûr qu’il sera toujours un candidat sérieux pour remporter le jeu de l’année.