‘Je parle de scènes d’amour’

Dolly Parton est l’une des chanteuses country les plus emblématiques à avoir jamais vécu, et nous ne pouvons pas oublier qu’elle a également joué à Hollywood. La star a longuement parlé de sa relation de travail avec l’idole de la star de cinéma Burt Reynolds. Reynolds et Parton ont joué l’un en face de l’autre dans le classique de 1982, Le meilleur petit bordel du Texas.

Alors que Reynolds et Parton avaient certainement leurs différences, il semble que Parton était initialement impatient de jouer dans le film avec lui. Voici ce qu’elle a dit de vouloir «plus de romance».

Dolly Parton et Burt Reynolds étaient ensemble dans ‘The Best Little Whorehouse in Texas’

Burt Reynolds et Dolly Parton au Burt Reynolds Theatre le 15 juillet 1982 | Rich Mahan / Sun Sentinel / TNS

Pendant que Parton l’a fait démarrer 9 à 5, son prochain grand long métrage était avec Reynolds dans Le meilleur petit bordel du Texas qui a débuté en 1982. Parton a joué le rôle de Miss Mona Stangley, et Reynolds était Ed Earl Dodd, le shérif local. Et la comédie musicale s’est incroyablement bien passée, propulsant Reynolds et Parton vers encore plus de célébrité.

Il semble que Parton et Reynolds savaient qu’ils avaient également fait un excellent match à l’écran. Selon Wide Open Country, Parton et Reynolds ont exigé qu’ils ne feraient le film que si l’autre était dedans. Et ils ont aussi négocié leurs salaires ensemble. Au total, ils ont partagé 6 millions de dollars.

Parton a clairement indiqué qu’elle ne choisirait que des rôles de film qui, selon elle, seraient également des succès. En 1980, elle a dit à Rolling Stone la raison pour laquelle elle avait choisi de faire 9 à 5 était qu’elle pensait que le scénario était génial. «C’est pourquoi j’étais si difficile – Je n’avais pas trouvé de scénario que je pensais assez bon », dit-elle. «J’ai été étonné de voir à quel point il y a peu de talent parmi les écrivains d’Hollywood.»

Parton a noté qu’elle voulait « plus de romance » avec Reynolds

Dolly Parton et Jane Fonda assistent à la première de «Neuf à cinq» à New York le 14 décembre 1980 | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

Alors que Parton était satisfait du scénario de Le meilleur petit bordel du Texas, elle était très contente d’avoir pu jouer dans le film avec Reynolds. Elle en a parlé à Rolling Stone en 1980. Et il semble qu’elle voulait «plus de romance» avec Reynolds si possible.

«Quand ils ont commencé à demander des suggestions, j’ai dit que j’aimerais voir plus d’une romance», a-t-elle déclaré à la publication. «N’auriez-vous pas l’impression d’avoir gaspillé cinq dollars si vous payiez pour voir Bordel Et tu ne m’as pas vu et Burt s’embrasser? Je faisais une blague et je m’y suis tenu – Je ne vais pas rater ma chance d’embrasser Burt Reynolds.

En plus de s’embrasser, Parton a ajouté qu ‘ »il n’y a pas moyen » qu’elle fasse des scènes de sexe. «Je parle de scènes d’amour», a-t-elle ajouté.

Le duo se disputait assez souvent

Burt Reynolds parle sur scène avec une image de lui et de Dolly Parton | Mario Ruiz / La collection LIFE Images via Getty Images / Getty Images

Alors que Parton et Reynolds semblaient aimer travailler ensemble, ils avaient toujours leurs combats. « Burt et moi avons eu nos petits arguments et nos petits guêpes », a-t-elle dit, selon Woman’s World. «Mais nous avons été si honnêtes l’un envers l’autre, de la même manière que Kenny Rogers et moi. Nous n’avions aucun secret l’un pour l’autre, nous ne pouvions pas nous tromper.

Reynolds tenait également Parton dans une place spéciale dans son cœur – même s’il faisait encore beaucoup de blagues à ses dépens. «J’ai travaillé avec elle pendant si longtemps que j’ai fini par regarder son visage», a-t-il déclaré lors d’un épisode de BBC Radio en 2015.

Lorsque Reynolds est mort en 2018, Parton n’avait alors que de bonnes choses à dire à son sujet. «Burt et moi étions un bon vieux garçon et une bonne fille, et j’étais très triste quand il est décédé – nous étions vraiment très semblables», a-t-elle déclaré au Daily Mirror. «Mais il n’était pas en bonne santé depuis longtemps et j’espère donc qu’il repose en paix. Je suis sûr qu’il l’est. Les dernières années de sa vie, il a connu des moments très difficiles. Nous étions un peu comme un frère et une sœur.

Cela nous donne certainement plus de perspective sur la performance de Parton dans Le meilleur petit bordel du Texas!

